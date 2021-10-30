В поликлинике Ессентуков разъяснили ситуацию с пациенткой, почти неделю ожидавшей врача

Бригады скорой помощи продолжают работать в напряженных и экстремальных условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ессентуков пожаловалась в соцсетях на то, что ей пришлось прождать врача почти неделю.

По словам пациентки, 25 октября она обнаружила у себя симптомы коронавируса. Девушка сразу вызвала медиков. Но, по ее словам, в течение пяти дней к ней никто не приехал.

- 25.10.2021 я позвонила в Ессентукскую поликлинику и вызвала врача. Мне открыли больничный, однако до сегодняшнего дня ко мне никто так и не пришел и даже не позвонил (орфография и пунктуация автора сохранены), - написала на своей странице в Инстаграм молодая жительница ставропольского курорта.

Эту ситуацию прокомментировали в поликлинике Ессентуков. Там сообщили, что вызов врача на дом пациенткой зарегистрирован в контакт-центре поликлиники.

Сотрудник медучреждения уточнил состояние больной и дал необходимые разъяснения.

- Для оказания медицинской помощи врач связывался с пациенткой в телефонном режиме, дал консультацию и открыл листок нетрудоспособности. Женщина была записана на консультацию к терапевту в поликлинике, но в назначенное время на прием не явилась, - комментируют в поликлинике Ессентуков.

Там же и добавили, что врач до пациентки доехал. Признаков заболевания у нее нет. Температура 36,5.

- Хочу отметить, что поликлиника работает в усиленном режиме. Ежедневно фиксируется все большее количество обращений. Медработники работают почти круглые сутки и без выходных. Учреждение делает все возможное, чтобы все наши пациенты получали необходимую медицинскую помощь, - сообщил главврач ГБУЗ СК Ессентукская городская поликлиника Вадим Петровский.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что бригады скорой помощи продолжают работать в напряженных и экстремальных условиях. Режим ожидания бригады скорой помощи велик. Медикам приходится выезжать по одному вызову по несколько раз в сутки.

Бывает, что пациент вызвал медиков, потому что была температура, а потом – начала падать сатурация. Заболеваемость, как в Ставрополе, так и по краю высокая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пик заболеваемости, забитые COVID-стационары: в Ставрополе резко выросло количество госпитализаций больных коронавирусом

В Ставрополе за сутки госпитализируют по 80 человек с подозрением на коронавирус (Подробнее)