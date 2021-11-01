Участник "Народного участкового 2021" искал телефонного воришку, а поймал ушлого преступника

Ислам Хуранов. Фото: ГУ МВД по Ставропольскому краю

МВД России совместно с "Комсомольской правдой" проводит ежегодный конкурс "Народный участковый". От Ставропольского края в финальный этап попал Ислам Хуранов - майор полиции, участковый уполномоченный отдела МВД России по Пятигорску.

"КП-Ставрополь" рассказывает, кто представляет Ставрополье в "Народном участковом 2021".

Исламу Хуранову 36 лет. В правоохранительных органах он с 2004 года, долгое время работал оперуполномоченным. И из-за службы отказался от планов на профессиональный спорт.

- Еще в школе и академии МВД я занимался греко-римской борьбой, тхэквондо и футболом. Как начал работать в полиции, перестал на серьезном уровне заниматься, так как работа отнимает много времени. Также семья и трое детей внесли свою лепту. Но работу люблю. В профессию пошел из-за нетерпимости к преступности и желания помогать пострадавшим от рук преступников, - рассказал корреспонденту "КП-Ставрополь" Ислам.

В 2011 году, после реформы полиции, Хуранову пришлось уйти в участковые. Мужчина полагал, что эта работа не для него и она будет временной. Но через время понял, что заблуждался.

- На прежнем месте работы, по мнению руководства, я оказался не своим человеком. В переходный период согласился на свободную должность - должность участкового. Думал пересидеть некоторое время, пройти аттестацию, после чего вернуться в опера. Но, поняв, что работа участковых уполномоченных полиции является самым важным в системе МВД, решил остаться.

Ислам Хуранов. Фото: ГУ МВД по Ставропольскому краю

На протяжении восьми лет полицейский обслуживал наисложнейший район Пятигорска - центр города. Где, по словам участкового, совершается больше всего правонарушений и преступлений. В ноябре 2020 года Хуранову доверили другой непростой участок - сектор "Горячеводск".

- Там в большом количестве проживают иностранные граждане. Я наладил связь с представителями и старшими диаспор, с которыми ведётся работа по недопущению межнациональных разногласий. Ну и как на прошлом месте, я держу тесный контакт с населением.

За время работы на участке Хуранов зарегистрировал девять преступлений, девять из которых он уже раскрыл. Большая часть связана с причинением вреда здоровью, несколько - с наркотиками. Помимо этого, полицейский выявил больше полусотни правонарушений, из которых 19 - связаны с потреблением алкоголя либо наркотиков в общественном месте. 15 человек находятся у участкового на профилактическом учете.

- Тяжелее всего раскрывать дела, где отсутствуют свидетели и доказательства. Тогда начинается психологическая война с преступником. В этот момент нужно задавать нужные вопросы в нужное время. Один неправильный вопрос ставит точку над всем, и преступление остаётся не раскрытым.

Кроме того, Хуранов поймал одного преступника, который находился в розыске. Хотя изначально он ловил мелкого воришку.

- По факту кражи телефона из магазина мною был ориентировано население, с которым сложились доверительные отношения. Граждане, увидев похожего на вора человека, сообщили мне, я в свою очередь незамедлительно отреагировал, выехал по адресу и задержал гражданина. Впоследствии оказалось, что задержанный мною гражданин находится в федеральном розыске по 228 статье.

Ислам Хуратов прошел в финальный этап "Народного участкового 2021". На сайте "Комсомольской правды" проходит онлайн-голосование конкурса. Если вы хотите поддержать пятигорского полицейского, пройдите по ссылке и проголосуйте за него.

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