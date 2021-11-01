Объявлено вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева

Сбежавший из психбольницы в Астрахани член банды Басаева объявлен в федеральный розыск. Фото: УМВД по Астраханской области

В Астрахани за сведения, которые окажутся полезными в поимке сбежавшего из психбольницы особо опасного преступника, объявлено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Сообщает областное УФСИН.

Побег из-под стражи в отделении психиатрической больницы по улице Началовское шоссе 26 октября 2021 года совершил Алханов Магомед Хасанович, 1982 года рождения. В полиции предупреждают, что несмотря на худощавое телосложение и невысокий рост (163 – 165 см), преступник представляет серьезную опасность.

Региональный главк ФСИН показывает, что после побега он уже попал в объектив камеры видеонаблюдения в магазине Астрахани:

Как ранее писала «КП-Северный Кавказ» имя и дата рождения разыскиваемого совпадают с информацией о личности члена банды Шамиля Басаева из перечня террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Его задержали в июне 2021 года в Ставропольском крае по подозрению в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне. А в конце августа доставили в Астрахань, где было назначено проведение психиатрической экспертизы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Предварительно известно, что Алханов провел ранее в колонии 10 лет за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовление к теракту и незаконный оборот оружия и боеприпасов. И административный надзор с него был снят.

- О всех подозрительных лицах и транспортных средствах необходимо сообщать в органы внутренних дел по телефонам 112, 102, 8-8512-40-01-16 (Дежурная часть УМВД России по Городу Астрахани), - обращаются за помощью в розыске полицейские УМВД по Астраханской области.

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