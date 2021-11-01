Взятки часами за 3 млн и турами за границу: как родной брат экс-главы Дагестана продал знакомому должность за 90 млн рублей

Раджаб Абдулатипов. Фото: пресс-служба главы Дагестана

Московский городской суд рассмотрел апелляционное определение на приговор, вынесенный бывшему депутату Народного собрания РД Раджабу Абдулатипову, который приходится родным братом экс-главе Дагестана Абдулатипову Рамазану.

22 марта 2021 года Бабушкинский районный суд признал экс-депутата виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), получении взятки (часть 5 статьи 290 УК) и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 8 млн рублей.

1 октября 2021 года Московский городской суд внес в приговор изменения, снизив сумму штрафа до 900 тысяч рублей после переквалификации 4 части статьи 159 УК РФ на пятую.

«КП-Ставрополь» изучила документ приговора и апелляционного определения. Мы узнали очень интересные и ранее неизвестные детали.

Оказывается, за назначение на пост руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Дагестану и дальнейшее покровительство Магомед Махачев заплатил родному брату главы республики (на тот момент) не менее 90 807 185 рублей (!). Речь про осужденного на 7,5 лет «короля липовых справок», при котором в Дагестане появились целые села, в которых жили только инвалиды.

Магомед Махачев руководил бюро с 2013 года

В материалах суда указали, что Махачев и без подкупа мог занять высокую должность, если бы давний знакомый в лице Раджаба Абдулатипова не обвел его вокруг пальца. Это и было квалифицировано как мошенничество (159 УК РФ). Только за само назначение Магомед Махачев заплатил брату являвшегося на тот момент главы Дагестана 40 миллионов.

- После назначения на должность М.М.А. ежемесячно передавал Абдулатипову Р.Г. денежные средства по 100 0000 рублей, а всего не менее 50 000 000 рублей, - сказано в документе.

С января 2016-го по 2018 год Магомед Махачев, создавший империю по торговле в Дагестане липовыми справками об инвалидности, заваливал Раджаба Абдулатипова шикарными подарками, чтобы не лишиться хлебной должности.

В Москве он покупал ему брнедовые вещи и аксессуары, среди которых мужские наручные часы бренда «Ulysse Nardin», которые стоили в то время от 2,5 до 3 млн рублей, и очень дорогой мобильный телефон модели «Vertu». За счет главы бюро МСЭ Абдулатипов летал на отдых в Турцию, Азербайджан, ОАЭ, Чехию и Таджикистан. Магомед Махачев «жертвовал» сотни тысяч республиканской Федерации по волейболу. Много лет назад Абдулатипов и Махачев сблилизись, в том числе благодаря общему увлечению этим видом спорта.

Еще мы узнали, что именно решением суда было конфисковано у родного брата бывшего главы Дагестана. Так, в оборот государства обратили принадлежавшие Раджабу Абдулатипову три роскошных особняка с квадратурой больше 206, 399 и 258 метров, два земельных участка площадью 900 и 700 кв.м. и еще один дом с землей без указания их размеров. Конфисковали также 77 тысяч рублей, 20170 евро и 100 долларов.

Напомним, что Раджаб Абдулатиповбыл был задержан в сентябре 2018 года. И гособвинитель во время прений сторон просил приговорить его к 15 годам колонии строгого режима.

Заметим, что деньги ему носил не только Магомед Махачев. Удалось доказать, что директор бывшего совхоза «60-летие Октября» Абдурагим Алискеров заплатил 23 млн рублей, чтобы стать главой администрации Докузпаринского района. За дачу взятки в особо крупном размере последнего приговорили к 7 годам колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-депутата Дагестана Раджаба Абдулатипова посадили на 12 лет за взяточничество

Московский суд вынес обвинительный приговор Раджабу Абдулатипову (подробнее)