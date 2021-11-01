Премьер-министр Дагестана пообещал уволить главврачей всех районов у реки, куда сбросили сотни использованных шприцов

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Премьер-министр Дагестана провел совещание после появления в сети видео с сотнями использованных одноразовых шприцев и систем для внутривенных инъекций в реке Аварское Койсу. На ее берегу не только рыбачат жители близлежащих населенных пунктов. Люди пьют речную воду (!).

Администрация Гергебильского района насчитала в реке и на берегу не меньше 10 мешков (!) с эпидемиологически опасными отходами. Их пообещали вывезти на территорию ЦРБ, а после осмотра следственными органами утилизировать.

Председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов дал неделю на то, чтобы «определиться и по-честному признаться, кто за это в ответе».

В противном случае пообещал поручить врио министра здравоохранения республики наказать главврачей всех районов - вплоть до увольнения, откуда предположительно могли быть вывезены отходы.

- Нам такие специалисты не нужны, которые вроде бы и лечат, в то же время выкидывают опасный мусор не туда, куда положено, и не следят за этим процессом в целом, - сказал премьер-министр. - Виновные в сбросе медотходов в реку должны понести самое строгое наказание.

В свою очередь глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева доложила, что медицинские отходы утилизируются и обеззараживаются за счет финансирования из средств ОМС. А значит, такой проблемы, по-хорошему, не должно было возникнуть. И все же ими был проведен мониторинг объема образования медицинских отходов в 6 центральных районных больницах: Гунибской, Гергебильской, Тляратинской, Унцукульской, Хунзахской и Шамильской. Проверены их договоры на вывоз медицинских отходов и графики вывоза.

Свою проверку проводят и следственные органы республики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель села Чалда в Гергебильском районе Дагестана нашел в реке Аварское Койсу использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций.

- И это не все, что я снял. Там мешками! Как такое можно было сотворить?! В горную речку такое выбросить! – говорил автор видео с опасной находкой в реке.

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