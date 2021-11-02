Снег после жары: какой будет погода на Ставрополье в ноябре 2021 года

Рассказываем, когда ждать похолодание Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае до завершения текущей недели, ставшей нерабочей по указу президента России, будет тепло. По прогнозу синоптиков, 2 ноября 2021 года местами в регионе воздух прогреется до +18 градусов. Повышение температуры до значений от +13 до +18 градусов по краю прогнозируют также 3 числа. В Ставрополе во вторник термометры покажут до +15, а в среду от +14 до +16.

В следующие даты дневная температура на Ставрополье будет колебаться в пределах 11-16 градусов со знаком плюс. Обратим внимание, что в ночное время не произойдет существенного похолодания: в некоторых районах после захода солнца температура не опустится ниже +9 градусов. Значительных осадков в этот период тоже не обещают, хотя в конце дня 2 ноября местами может покапать небольшой дождь.

Кстати, норма среднемесячной температуры ноября на Ставрополье обозначена отметкой +3,6.Поэтому на данный момент фактическая температура месяца превышает норму на 3,1 градуса.

Заметим, что потепление на неделе с 1 по 7 ноября придет на 90% территории России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, по стране температура будет выше нормы на 4-12 градусов.

А вот похолодание ожидается в Ставропольском крае и большинстве регионов уже с середины следующей недели. Согласно прогнозу, в Ставрополе в ночное время 11 и 12 ноября температура опустится ниже 0 и до -2 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +4 и +7 градусов. В городах Кавказский Минеральных Вод в период 9–12 ноября выпадет первый снег.

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По словам синоптика, такое случается крайне редко (подробнее)