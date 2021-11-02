На Ставрополье 2 ноября выявили районы, где больше всего заболевших коронавирусом

На сегодня прививку от коронавируса сделали 847,5 тыс. ставропольцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 460 человек. Число зараженных в крае достигло 98673. За вчерашний день от коронавируса скончалось 36 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в крае достигло 4091. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день победить болезнь смогли 135 человек.

«КП-Ставрополь» приводит список районов региона, где больше всего зараженных коронавирусом. На первом месте расположился Ставрополь. Там за сутки заболело 90 человек. Число зараженных в краевом центре за весь период пандемии достигло 19296.

На втором месте оказался Буденновский район, там 44 заболевших за сутки. В Благодарненском районе диагноз подтвердился у 25 человек.

В Арзгирском, Георгиевском, в Ипатовском округах и районах и в городе Кисловодск по 24 заболевших. В Петровском округе – 22, в Левокумском районе – 19, в Шпаковском районе – 18, в Кировском округе – 15.

- Чтобы переломить динамику распространения инфекции, развернуть ее вспять, требуется сформировать коллективный иммунитет против коронавируса. А для этого необходимо достичь, как минимум, в два раза большего охвата вакцинацией от COVID-19. На сегодня прививку сделали 847,5 тысячи человек. Пункты иммунизации работают по всему краю, запасы вакцины достаточны. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

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