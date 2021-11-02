С 30 октября на Ставрополье действуют новые коронавирусные ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продлят ли нерабочие дни после 7 ноября 2021 года в Ставропольском крае, как это уже сделали в Новгородской области и как планируют сделать еще в трех регионах - Ульяновской и Амурской областях, а также в республике Коми?

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Но главам регионов было предоставлено право корректировки сроков исходя из эпидемиологической ситуации. Пока на Ставрополье она остается стабильно сложной: край уже несколько недель устанавливает абсолютные антирекорды по росту заболевших и смертности от коронавируса.

- Сейчас эпидобстановка в крае требует ковидный коечный резерв увеличивать, - написал губернатор СК Владимир Владимиров в своем Instagram. - Начато переоборудование спортзала при Краевом лечебно-реабилитационном центре, расположенном на проспекте Кулакова в Ставрополе, его завершим в середине ноября. Обеспечим кислородом, проведем линии для подключения медицинских аппаратов.

Глава региона также уточнил, что при необходимости и дальше будут приниматься решения по расширению COVID-госпиталей. Так, родильный дом при Городской клинической больнице скорой медицинской помощи уже перепрофилирован в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В крае были введены серьезные ограничения, касающиеся работы торговых центров, кинотеатров, зоопарков, салонов красоты, парикмахерских, бань, фитнес-клубов, непродовольственных магазинов и ярмарок.

Информацию о продлении нерабочих дней после 7 ноября 2021 года в Ставропольском крае в ближайшее время предоставит глава региона Владимир Владимиров.