«Мне детей на что кормить?»: почему в Ставрополе продолжают работать в нерабочие дни

Нерабочие дни - они не для всех... Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября 2021 года на Ставрополье введены новые коронавирусные ограничения - запрещено работать салонам красоты, кинотеатрам, зоопаркам. Закрываются ярмарки и объекты розничной торговли непродовольственными товарами, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Также приостановлена работа массажных салонов, фитнес-клубов, тренажерных залов. Закрыты все спортивные объекты.

Корреспондент «КП-Ставрополь» прогулялась по городу, чтобы проверить, как выполняется постановление губернатора и все ли открытые магазины реализуют товары первой необходимости.

Южный рынок в Ставрополе обычно кишит людьми, но 1 ноября торговые ряды оказались полупустыми. Торговые точки — полуоткрыты, то есть торгуют. Продавцы понимают, что нарушают постановление и на случай проверки готовы немедленно «свернуться» или сделать вид, что не отпускают товар, а, к примеру, занимаются дезинфекцией своего рабочего места. Масок никто не носит.

В павильоне посуды — та же картина, как и в мебельном салоне по соседству. Все работает в обычном режиме, но продавцы — в масках.

Проходя мимо салонов красоты, я дергала дверные ручки, вдруг не закрылись. И какие-то — работали.

—Я боюсь так рисковать, — призналась мне индивидуальный предпринимать Марина, владелица салона.

— Мне звонят постоянные клиенты. Говорят, мы же, как обычно, ходим на работу, свадьбы, крестины, и что теперь: из-за карантина не стричься? Отвечаю, записывайтесь после 8 ноября. Если штрафы платить, легче закрыться. И так денег нет, «детские» с мужем в этом месяце снимем, чтобы аренду оплатить.

Муж Марины работает продавцом-консультантом в торговом центре «Космос», в одном из магазинов техники. Он закрыт до 8 ноября. Сотрудники в конце месяца получат только оклад в 10 тысяч рублей.

Поговорила и с теми, кто работает подпольно.

- На маникюр могу записать после 19:00. Но вы же понимаете, что мы официально закрыты. А если вдруг что, то вы моющие средства принесли мне для дезинфекции, - объясняла мне легенду на случай «шухера» мастер ногтевого сервиса Анастасия. Ее салон - в подвале многоэтажного дома в густонаселенном районе Ставрополя. Анастасия не может не работать — не на что будет содержать двух детей и платить за аренду.

На рынок «Тухачевский» еду в переполненной маршрутке. В масках - только пожилые люди.

В переполненной маршрутке соблюдать социальную дистанцию сложно Фото: Ася АСРЯН

Недалеко от рынка закрыты мелкие магазины и салоны красоты, но, к примеру, магазин тканей и швейной фурнитуры работает. Внутри — все без масок. Пока мне показывают крючки для вязания, продавец все-таки достает и надевает маску. На подбородок.

На улице 50 лет ВЛКСМ популярные магазины одежды закрыты, однако на ступенях стоят в ожидании покупателей.

— Работаем в онлайн-режиме! — надпись на двери и телефон: звонишь и тебе сразу выносят заказанное.

Рядом – похожая ситуация. На стеклянной витрине магазина нижнего женского белья также приклеено объявление: «Магазин работает по предварительному звонку. Подойду в течение 5-10 минут».

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