Дошел до Австрии и лишился всех боевых наград: на 106-м году жизни умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран говорил, что долголетие ему передалось от деда

В Северной Осетии скончался старейший в России ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в освобождении Кавказа и дошедший до Австрии. Тимофей Марзоев воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии и Югославии.

Ветеран дошел до Австрии, где и встретил победу

За боевые подвиги был удостоен медалей «За Оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», получил множество трудовых и юбилейных наград.

Кавалер ордена Отечественной войны II степени умер 2 ноября 2021 года на 106-м году жизни. О чем в своем Instagram рассказал глава республики Сергей Меняйло.

Имя Тимофея Марзоева было официально занесено в Книгу рекордов России, как самого старейшего участника Великой Отечественной. Фото: Книга рекордов России

- Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории, - указал глава Северной Осетии в своем посте.

Фото: правительство Северной Осетии

Обратим внимание, что все медали и боевые ордена в 2002 году у ветерана похитили. После 17 лет безуспешных поисков их восстановили. И в 2019 году лично министр внутренних дел России вручил их Тимофею Марзоеву. В тот день в окружении внуков и правнуков ветеран поделился, что долголетие передалось ему по наследству от дедушки, который прожил то ли 116, то ли 120 лет.

По рассказу внучки, на фронт Тимофея Георгиевича призвали в возрасте 26 лет, когда он был инструктором Райкома Партии и трудился на свинцово-цинковом комбинате. И уже дойдя до Австрии 9 мая 1945 года Тимофей Марзоев узнал о завершении войны. То утро, рассказывает она, дедушка хорошо помнил даже после своего 100-летия. Но о Великой Отечественной говорил редко.

- В его глазах, так часто наполненных болью от пережитых потерь, трудностей и воспоминаний, которые никакое время не способно стереть, отражается, пожалуй, больше, чем он мог бы сказать, - писала 26-летняя внучка в письме для «Бессмертного полка».

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