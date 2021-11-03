Министр здравоохранения Чечни рассказал, как отличить коронавирус от простуды

На 3 ноября 2021 года в республике больше тысячи активных больных Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чеченской республике 38% пациентов с COVID-19, только поступающих в приемный покой госпиталей, сразу же переводятся в реанимацию. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов. Он отметил, что происходит это из-за списывания людьми симптомов острого респираторного вирусного заболевания на подхваченную простуду или кондиционер.

К таким Сулейманов отнес: высокую температуру тела, озноб, головную боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах и конъюнктивит. В отдельных случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. Течение болезни часто осложняется пневмонией.

- Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24-х часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких, - обращает внимание министр. - Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Поэтому Сулейманов настоятельно рекомендует вовремя обращаться к врачам, чтобы те успели оказать всю необходимую помощь. И если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией, немедленно обследоваться. До госпитализации необходимо выделить заболевшему отдельную комнату или, если это невозможно, соблюдать дистанцию не меньше 1 метра.

На 3 ноября в Чечне насчитывается 1072 активных инфицированных COVID-19. За все время болезнь подтвердилась у 25 414 человек, в том числе 23620 случаев выздоровления и 722 летальных исходов.

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