Задушил резинкой для волос: парень изнасиловал и убил 17-летнюю девочку после вечеринки

Тело погибшей нашли в камышах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Кочубеевском районе возбудили уголовное дело после смерти 17-летней девочки Анжелы*. Студентку невинномысского колледжа после вечеринки изнасиловал и убил 21-летний знакомый, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Убийца Анжелы был в сильном алкогольном опьянении

29 октября 2021 года Анжела вместе с компанией знакомых устроила вечеринку в доме в Раздольном. Под утро многие были изрядно пьяны. И один из парней решил прогуляться с девочкой по хутору.

- Подозреваемый отвел ее в заброшенный дом, где против ее воли вступил с ней в половую связь. Опасаясь, что девушка может рассказать кому-либо о случившемся, парень решил убить ее, - сообщает следствие.

Парень нашел в заброшенном доме грабли и повел Анжелу к берегу пруда, где попытался ее убить. Инструментом он нанес не менее десяти ударов по голове и туловищу. Затем подозреваемый начал душить жертву руками и ее резинкой для волос.

Молодой человек попытался спрятать тело в камышах, но его быстро нашли. По горячим следам подозреваемый был установлен и задержан. Согласно экспертизе, в момент преступления он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы и изъяты следы преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

*имя изменено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увидел голой и забыл, зачем пришел: ставрополец сжег изнасилованную 17-летнюю падчерицу

До этого три года мужчина безуспешно пытался помириться с мамой жертвы [подробности]