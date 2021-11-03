Будет ли продление нерабочих дней в Ставропольском крае после 7 ноября: официальный комментарий губернатора

Принято решение о начале новой учебной четверти в школах в дистанционном формате – работа в этом режиме будет продолжаться с 8 по 15 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе прошло заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Открывая заседание, глава края отметил, что эпидситуация остается непростой.

Вместе с тем, принимаемые, установление нерабочих дней уже дают положительный эффект: в крае наметилась тенденция к снижению количества связанных с COVID-19 пневмоний и госпитализаций.

На заседании обсужден ряд дополнительных профилактических мер.

В частности, принято решение о начале новой учебной четверти в школах в дистанционном формате – работа в этом режиме будет продолжаться с 8 по 15 ноября. Министерству образования края поручено подготовить соответствующий нормативный акт. Аналогичное решение - для учреждений среднего профессионального образования и вузов.

Также рассматривается вопрос о продлении нерабочих дней в Ставропольском крае.

- Решение о том – идти на такую меру или нет - мы примем в ближайшее время. Будем исходить при этом только из цифр и фактов, характеризующих динамику распространения инфекции, - сказал Владимир Владимиров.

Была обсуждена тема увеличения действующего коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Глава региона поручил подготовить дополнительный резерв в 400 коек, которые смогут быть оперативно развернуты в случае необходимости.

Губернатор поставил задачу повысить доступность ПЦР-тестирования на дому.

- Не дело, когда человек с симптомами вынужден идти на обследование в медучреждение, а по сути – умножать риски распространения инфекции. Эти тестирования должны проводиться в домашних условиях, – отметил глава края.

Также было принято решение по активизации работы волонтеров, которые будут оказывать помощь в доставке лекарств амбулаторным больным и продуктовых наборов отдельным категориям граждан.

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