Дистанционное обучение в вузах Ставропольского края продлили минимум до 15 ноября 2021 года

Минобрнауки РФ разрешил вузам продолжить обучать студентов удаленно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дистанционное обучение в вузах Ставропольского края продлили - после 7 ноября 2021 года студенты останутся на удаленке. Об этом стало известно по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Губернатор СК Владимир Владимиров уточнил, что с 8 ноября 2021 года в онлайн-режиме будут работать как учреждения высшего образования, так и среднего профобразования. Глава региона подчеркнул, что эффект от длинных выходных есть, но ситуация далека от стабилизации.

Формат дистанционного обучения в крае совпал с введением нерабочих дней: с 30 октября по 7 ноября вузы Ставрополья приняли решение перевести своих студентов на дистанционное обучение в целях сохранения эпидемиологического благополучия и здоровья работников и обучающихся.

Напомним, что 2 ноября Минобрнауки РФ издало указ о разрешении продлить режим дистанционного обучения после 7 ноября 2021.

Северная Осетия первая воспользовалась этим правом. Пресс-служба Северо-Осетинского государственного университета объявила, что их студенты уходят на дистанционное обучение до 1 декабря. В качестве основной причины такого решения было названо значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в республике.

Еще один крупный вуз - ДВФУ во Владивостоке продолжит вести обучение в дистанционном формате с 8 ноября, а студенты вузов Хабаровского края останутся на удаленке до 6 декабря. Дистант продлят и во многих вузах Москвы.

Дистанционное обучение в вузах Ставропольского края продлится минимум до 15 ноября. Рекорд продолжает бить антирекорды смертности от Covid-19. На фоне неутешительной статистики Ставрополье ускорило темпы вакцинации: общее число привившихся на начало ноября достигло 861 тысячи человек.