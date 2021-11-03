В Дагестане нашли мужчину, выбросившего в реку мешки использованных шприцев

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Нашумевшая история с найденными в реке «Аварское койсу» в селе Могох Гергебильского района Дагестана медицинскими отходами, нашла своего антигероя.

- Я, если честно, не знал, что это опасно. Просто свои вещи уже не помещались. Так объяснил свое поведение 29-летний мужчина, который сбросил медицинские отходы в реку.

Он, имея специальный автомобиль, заключил контракт на отгрузку мед отходов в Махачкалу, к месту утилизации, но по дороге планы поменялись. По словам мужчины, он не знал, что это может быть опасно для здоровья жителей республики.

- Полицейские выяснили, что одна из районных больниц в удаленной горной части республики заключила договор с 29-летним местным жителем, согласно которому мужчина обязался однократно перевезти медицинские отходы в другую больницу для дальнейшей утилизации. После погрузки указанного утильсырья, он направился к пункту назначения, однако по дороге надумал перевезти также и личные вещи, чтоб два раза не ездить. Но в машине не осталось свободного места, поэтому мужчина решил избавится от части груза, сбросив его в реку, - прокомментировали в пресс-службе республиканского управления МВД России.

Напомним, на днях житель дагестанского села Чалда нашел в реке Аварское Койсу использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций. Мужчина собирался писать заявление на главу села, чтобы привлечь того к ответственности.

- И это не все, что я снял. Там мешками! Как такое можно было сотворить?! В горную речку такое выбросить! - негодовал автор видео.

После появления в сети ролика с сотнями использованных одноразовых шприцев и систем для внутривенных инъекций в реке Аварское Койсу, премьер-министр Дагестана провел совещание.

На собрании заявили, что администрация Гергебильского района насчитала в реке и на берегу не меньше 10 мешков (!) с эпидемиологически опасными отходами. Их пообещали вывезти на территорию ЦРБ, а после осмотра следственными органами утилизировать.

Председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов дал неделю на то, чтобы «определиться и по-честному признаться, кто за это в ответе».

В противном случае пообещал поручить врио министра здравоохранения республики наказать главврачей всех районов - вплоть до увольнения, откуда предположительно могли быть вывезены отходы.

- Нам такие специалисты не нужны, которые вроде бы и лечат, в то же время выкидывают опасный мусор не туда, куда положено, и не следят за этим процессом в целом, - сказал премьер-министр. - Виновные в сбросе медотходов в реку должны понести самое строгое наказание.

Наказание теперь понесет 29-летний местный житель. Правоохранители по данному факту уже собрали материал для принятия процессуального решения и назначили проведение судебно-химической экспертизы изъятых отходов для установления наличия в них ядовитых или вредных для здоровья человека и окружающей среды веществ.

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