Школьника из Махачкалы, облившего одноклассницу кипятком, поставили на учет

На родителей виновника завели административное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Третьеклассника из дагестанской школы №26 после инцидента с кипятком поставили на внутришкольный учет. Это значит, что школа будет уделять пристальное внимание ребенку и его семье, чтобы предотвратить развитие девиантного поведения.

На родителей виновника завели административное дело за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Ранее сообщалось, что школьника исключили, однако это не так. Пострадавшая девочка, которой плеснули кипятком в лицо, сейчас в порядке и продолжает учебу.

Директор школы заявила, что история не получит дальнейшего негативного развития, а таких инцидентов постараются избежать.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что прокуратура республики организовала проверку информации об том, что учащийся одной из школ Махачкалы облил кипятком лицо одноклассницы.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

"Комсомолка" публиковала видео с места происшествия. На нем видно, как мальчик набирает стакан кипятка в кулере, затем выбегает на улицу к девочке и выливает раскаленную воду прямо ей в лицо.

Таким образом он отомстил ей за обиду.

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