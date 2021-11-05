8 ноября 2021 года выходной или нет в Ставропольском крае

Нерабочие дни были введены на Ставрополье с 30 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объявят ли выходным 8 ноября 2021 года в Ставропольском крае? Это волнует многих жителей региона, ведь в целом ряде субъектов уже озвучили решение по данному вопросу. Так, первым о продлении нерабочих дней до 15 ноября из-за стабильно тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусом объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Его примеру последовали в Брянской (до 14 ноября), Курской (до 12), Смоленской (до 10), Томской (до 15) и Челябинской (до 12) областях. А вот около 15 регионов уже объявили, что выходные закончатся как и анонсировалось - 7 ноября. В их числе и ближайшие соседи Ставрополья.

- С понедельника входим в обычный трудовой режим, - заявили в пресс-службе правительства Дагестана.

- В Ингушетии значительного роста заболевания ковидом нет. Мы не будем продлевать выходные дни. Сотрудники старше 60 лет и те, у кого есть хронические болезни, будут переведены на удаленную работу. Это необходимая мера, - написал в своем Instagram глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

- С понедельника возобновляют учебу в очном формате школьники и студенты колледжей. Откроются детские сады. Вузы будут сочетать очно-дистанционный формат работы, - также через Instagram объявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. - Но все введенные 26 октября ограничения (в КЧР нерабочие дни начались раньше - Прим.) остаются: под запретом массовые мероприятия, общепит работает только в дневное время и по QR-кодам, как и гостиницы. Сохраняется масочный режим и удаленная работа для 30% сотрудников.

- В Кабардино-Балкарии нет скачкообразного роста заболеваемости, есть неплохие показатели по динамике вакцинации. Нужно продолжить контроль за соблюдением режима QR-кодов и мер профилактики. Не хотелось нарушать жизненный цикл региона и снова вводить нерабочие дни, - сообщил глава КБР Казбек Коков на «муниципальном часе» - еженедельном совещании с руководителями муниципальных образований.

В Чечне изначально говорили, что нерабочие дни введут только с 30 по 7 ноября.

В Северной Осетии 2 ноября прошло заседание по недопущению распространения коронавирусной инфекции, но окончательное решение принято не было.

- Нужно изучить возможность перевода школьников на дистанционное обучение. Но давайте совместно продумаем логику действий, с какого числа вводить соответствующие ограничения. Написать на бумаге можно все что угодно, но если мы принимаем решения, то должны понимать, как их осуществлять, а также следить за их реализацией, - подчеркнул глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

Что касается Ставропольского края, то регион уже несколько недель подряд устанавливает абсолютные антирекорды по росту заболевших и смертности от коронавируса. По данным на 5 ноября, коечный фонд Ставрополья для больных Covid-19 занят на 93%.

В связи с этим с 10 ноября родильный дом при Городской клинической больнице скорой медицинской помощи прекратит прием, а с 15 числа начнет работать в режиме городского ковидного госпиталя.

В регионе продолжают следить за ситуацией с заболеваемостью, чтобы решить вопрос о продлении и окончании нерабочих дней. Будет ли 8 ноября 2021 года выходным в Ставропольском крае, в ближайшее время сообщит губернатор СК Владимир Владимиров.