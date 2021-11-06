От детдомовца до защитника прав детей

Матвей Цуккерштейн. Фото: прокуратура СК

У Матвея Цуккерштейна было нелегкое детство. Рано умерли родители. В 1939 году, когда ему было восемь лет, он с тетей переехал из Польши в украинский Николаев. Там его поместили в детский дом. После начала войны их эвакуировали сначала на Волгу, затем в Пермскую область.

После Победы Матвей вернулся в Николаев, где окончил девять классов и в 1948 году поступил в Харьковский юридический институт. Надеяться он мог только на себя.

Около сорока лет Цуккерштейн проработал в правоохранительных органах, в том числе более 25 лет – в прокуратуре. В ставропольском ведомстве он возглавил отдел по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних.

- Каждая проверка с выездом на места нацеливалась на достижение результата, Пример — проверка работы Горнозаводской спецшколы. Анализ вскрыл неприглядную картину в воспитательном процессе, в работе режимной службы, организации и качестве питания, медицинского обслуживания. Результаты в виде конкретных выводов и предписаний запущены по компетентным адресам. В частности, их детально рассмотрели заседаниях Кировского райисполкома и исполкома краевого Совета народных депутатов. Благодаря вмешательству Цуккерштейн была значительно укреплена матбаза спецшколы, налажен учебный процесс, повышена дисциплина воспитанников, персонала воспитателей, а главное, школу укрепили квалифицированными кадрами педагогов. И это только один пример, - вспоминает член Совета ветеранов прокуратуры Ставропольского края Михаил Немков.

При Цуккерштейн отдел делал главный упор в работе на профилактику правонарушений. Руководитель был уверен, что надо усовершенствовать методику формирования позитивного нравственного мировоззрения у молодого человека. Это защитит его от криминогенной почвы. Когда же в страна переживала экономический кризис, мужчину волновало соблюдение прав подростков на труд. Цуккерштейн видел, что ответственные органы не выполняют свои функции, и подчеркивал это в представлении прокуратуры края на имя губернатору.

Цуккерштейн настроил в своем отделе систему наставничества. Им выпестована целая плеяда высококлассных юристов, известных не только на Ставрополье, но и за его пределами. В их числе Е.Е. Петров, В.В. Салыгина, О.А. Санеев.

Мужчина также был и гособвинителем по ряду уголовных дел. Одно из самых — дело невинномысского серийного изверга-убийцы детей Анатолия Сливко.

- Цуккерштейн произнес настолько убедительную речь, что у суда не осталось и тени сомнения в доказательствах вины подсудимого. Садист Сливко получил по заслугам – его приговорили к высшей мере наказания. Эта обвинительная речь была изучена руководством и рекомендована для использования в качестве хрестоматийной, - рассказывает Немков.

В девяностых года мужчина как истинный патриот переживал за судьбу Родины. Когда в августе 1991 года власть на время захватила группа высшей номенклатуры, в Ставропольском крае с напряжением ждали, чем закончатся эти события. Но не Цуккерштейн.

- На очередном оперативном совещании он отрыто осудил действия ГКЧП и очень эмоционально, но в то же время обоснованно выразил обеспокоенность за будущую целостность своей страны. Это выступление впоследствии дорого ему обошлось, - говорит Немков.

Вскоре мужчина ушел на пенсию. Однако все события в стране и крае он продолжал воспринимать близко к сердцу. Цуккерштейн скончался внезапно от сердечного приступа.