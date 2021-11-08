52-летняя Эвелина Бледанс исполнила в Кисловодске эротический танец

Фото: bledans

Известная телеведущая и российская комедийная актриса провела часть прошедших нерабочих дней на Кавказских Минеральных Водах. У себя на странице в Instagram Эвелина Бледанс выложила ролик с терренкура в Кисловодске, где туристов на время «коронавирусных каникул» порадовала очень теплая погода.

На популярной в Кисловодском национальном парке тропе с хвойными деревьями звезда российского шоу-бизнеса гуляла с друзьями и сыном Темой. И перед камерой с приятельницей-блогером она станцевала эротический танец под популярную в TikTok песню.

Подписчики 52-летней Бледанс обратили внимание, что такое поведение не соответствует возрасту телеведущей и статусу мамы.

- Не прилично уже в таком возрасте, - пишет Татьяна в комментариях под роликом.

- Всему свое время, уже неприличными кажутся такие движения! - отмечает еще одна подписчица.

Хотя многие сошлись на том, что Эвелина прекрасно выглядит:

- Молодцы! Красотки!

Актриса также прогулялась по Пятигорску и его Верхнему рынку. Очень ей понравились специи Кавказа, у прилавков с которыми Бледанс провела много времени.

Фото: bledans

Обратим внимание, что Эвелина очень любит курорты Ставрополья и посещает КМВ почти каждый год. Летом в 2019 году актриса занималась йогой в Кисловодском парке. Осенью того же года артистка посетила парк снова.

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