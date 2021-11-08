Биография нового главы МВД Ставрополья Андрея Мишагина: в органах почти 30 лет

Андрей Мишагин. Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового главу ГУ МВД по Ставропольскому краю Андрея Мишагина. Мужчину назначили должность по указу президента Владимира Путина. "КП" рассказывает биографию нового главы ГУ МВД по Ставропольскому краю Андрея Мишагина и называет задачи, которые поставил Колокольцев перед ведомством.

Представление Мишагина новому коллективу во время видеоконференции. Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

ЗАДАЧИ ПЕРЕД МИШАГИНЫМ

Одна из главных задач, которую отметил министр - это борьба с киберпреступностью.

- Здесь наметилась позитивная динамика – эффективность установления виновных лиц несколько повысилась. Тем не менее эти результаты выглядят достаточно скромными как на фоне общероссийского показателя, так и в среднем по округу. Следует активизировать работу прежде всего специальных подразделений, функционирующих в составе оперативных служб, - сказал Колокольцев.

Тем не менее, раскрываемость преступлений, посягающих на личные и имущественные права граждан, выросла, отметил министр. При этом уменьшилось число зарегистрированных преступлений, общая обстановка стабильная. Отмечается положительная тенденция в вопросах безопасности на дорогах.

- Количество происшествий сокращается. Это, безусловно, значимый результат. Но он не является самоцелью. Только вдумайтесь, с начала года на дорогах края погибло 11 подростков! Наша первостепенная задача совместно с коллегами из других федеральных и региональных органов власти делать все возможное для исключения подобных трагедий, - цитирует министра пресс-служба ведомства.

БИОГРАФИЯ МИШАГИНА

Андрей Мишагин работает в органах внутренних дел почти 30 лет. Начинал как оперуполномоченный отделения по экономическим преступлениям УВД Центрального района Тулы. В разные годы ему доверяли руководство отделами, борющимися с экономическими и коррупционными преступлениями.

Андрей Мишагин. Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Затем Мишагина назначили на должность замначальника полиции Тульской области. После окончания Российской правовой академии мужчина возглавил МВД Калмыкии, в 2018 году перевели на руководящий пост в УМВД по Ульяновской области.

За время службы в Тульской области его наградили несколькими медалями: "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, "За отличие в охране общественного порядка" и "70 лет вооруженных сил СССР". В Ставропольский край Мишагин приехал в звании генерал-майора. Колокольцев уверен, что у мужчины есть достаточно опыта и навыков, чтобы выполнить поставленные задачи.

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