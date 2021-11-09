Когда начислят пособия с 3 до 7 лет в Ставропольском крае в ноябре 2021

С весны детские пособия выплачивают по новым правилам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Когда начислят пособия на детей с 3 до 7 лет в ноябре 2021 года в Ставропольском крае - вовремя или с задержкой? Повлияли ли на график выплат нерабочие дни, действовавшие в регионе с 30 октября по 7 ноября? Эти вопросы очень интересует многих родителей, на чей лицевой счет еще не поступила ежемесячная выплата. Напомним, кому она полагается.

Согласно Указу президента Российской Федерации №140, с 1 апреля 2021 года условия для получения пособия на детей от 3 до 7 лет были изменены.

Главными условиями для предоставления выплат на детей от трех до семи лет после публикации нового постановления стали официальное трудоустройство и «правило нулевого дохода» - семьям, где хотя бы один из взрослых не имеет официального дохода в расчетном периоде (зарплата, пенсия, стипендия, выплаты по договору за услуги или работы, доход от бизнеа или самозанятости), выплата не полагается.

Назначат ее только при наличии объективных причин не выходить на работу - декрет, отпуск по уходу за ребенком, уход за человеком старше 80 лет или инвалидом, очное обучение в вузе, срочная служба в армии, длительное лечение, отбывание наказания и официальная безработица сроком не более 6 месяцев.

Когда на выплату претендует единственный родитель (второй умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении) или доход не может подтвердить один из родителей в многодетной семье - это также относится к уважительным причинам отсутствия дохода.

Еще не оформили данное пособие? Сделать это можно на сайте Госуслуг в разделе «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно». Если же вы хотите подать документы через МФЦ или отдел соцзащиты, то можете скачать по ссылке образец заявления и приложение к нему.

Тем, кто уже получает выплаты, отвечаем на вопрос, когда начислят пособия на детей с 3 до 7 лет в ноябре 2021 года в Ставропольском крае.

- Органы соцзащиты и финансовые органы в период с 1 по 3 ноября 2021 года работали в штатном режиме, чтобы произвести выплаты до 10 ноября. Напоминаем, законодательством установлено, что выплаты осуществляются до 26 числа ежемесячно, - сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе министерстве труда и социальной защиты СК.