Что известно о Салмане "Злом" Джамалдаеве - бойце MMA, задержанном в аэропорту Внуково

Салман Джамалдаев. Фото: соцсети

В аэропорту Внуково задержали бойца MMA Салмана Джамалдаева, сообщает ряд СМИ. Мужчину сняли с рейса, который летел в Грозный, из-за оперативной информации. Накануне подросток, задержанный с наркотиками, сообщил, что он работал на спортсмена. Против уроженца Чечни возбуждено уголовное дело. "КП" рассказывает, чем известен Салман Джамалдаев по прозвищу "Злой".

Бойцу 32 года. В спорт пришел в 2002 году, поначалу занимался вольной борьбой под руководством тренера Турпала Магомадова. В настоящее время его тренер - Беслан Исаев.

Карьеру в MMA начал в 2012 году с боя в M1. Тогда Джамалдаев проиграл хорвату Антуну Рачичу, но впоследствии выдал победную серию в 17 боев. Большая часть из них заканчивалась досрочно. На ACA 100 Grozny россиянин проиграл бразильцу Фелипе Фроесу и потерял титул чемпиона в полулегком весе промоушна. В августе 2021 года провел последний бой с Диего Брандао, в котором выиграл по единогласному решению судей.

- Я достиг цели, которую поставил перед собой и мне уже нечего доказывать. Завоевать чемпионский пояс - было моей мечтой, и я ее выполнил. Я вписал своё имя в историю, - писал боец.

Салман Джамалдаев. Фото: соцсети

Кроме того, Джамалдаев - чемпион мира по шутбоксингу, чемпион России по панкратиону и чемпион Юга России по грепплингу.

Прозвище "Злой" уроженец Чечни получил за манеру ведения боя. Согласно официальной информации, он самбист и вольник. Кроме того, спортсмен нередко устраивает устрашающие трэш-токи, чтобы подогреть интерес к своему поединку. Например, вот как он отзывался о возможности боя с Андреем Гончаровым:

- Ты бросил мне вызов и это похвально, что ты хочешь драться с лучшими. Но имеи ввиду, твои рекорд будет испорчен. Ты взобрался слишком высоко, даже не понимая, что тебя там ожидает. Я никогда не отклонял бои и твои вызов также принимаю.

А вот как он дразнил своего поверженного в 2019 году оппонента Марата Балаева.

- Что-что, но с тобой судьи меня точно не вытащили. Я тебя избил настолько сильно, что прежним ты не стал и уже не станешь. И ты это прекрасно знаешь, просто пытаешься раскрутить бой и это правильно. Давай, полный вперёд, говори, за меня в клетке скажут мои кулаки.

Информацию о задержании Салмана Джамалдаева и возбуждении уголовного дела против него пока никто не подтвердил.

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