Впервые за три года на Ставрополье повысится плата за капремонт

Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 ноября 2021 года правительство Ставропольского края опубликовало постановление "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме".

В документе сказано, что с 1 июля 2022 года в регионе поднимут плату за капитальный ремонт для жителей квартир. Объем взноса зависит от конструкции дома - есть ли лифт, какая площадь нежилого пространства и т.д.

Для многоэтажек без лифта капремонт составит 9 рублей 63 копейки за квадратный метр, а с лифтом - 10 рублей 63 копейки. Получается, что капремонт подорожает на 1 рубль.

- Эта мера вызвана необходимостью продолжения модернизации многоквартирного жилищного фонда в крае. При этом даже на фоне дорожающих стройматериалов, механизмов и комплектующих мы стараемся удержать размер взноса на уровне, доступном для населения. Он остается вдвое ниже экономически обоснованного значения, - заявил министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.

Напомним, тарифы на капитальный ремонт не поднимали с 2019 года из-за пандемии. Объем взноса был установлен в первой половине 2019 года, после началась пандемия 2020 года. Это тяжелый карантинный период для всех категорий граждан, особенно сильно эпидемия ударила по предпринимателям и пенсионерам.

Поэтому губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о фиксации прежних тарифов. Такая же ситуация сложилась и в 2021 году, когда коронавирус начал мутировать и заражать все больше людей.

Прежние тарифы в 8 рублей 63 копейки и 9 рублей 63 копейки будут действовать до 30 июня 2022 года.

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