"Во всем виню маму": отец вспорол горло 6-летнему сыну с ДЦП по велению "голоса в голове"

Андрей с сыном, которого он, по версии следствия, через шесть лет жестоко убьет. Фото: соцсети

Андрей Ч. рос в "обычной советской семье", пока в 16 лет не попал в плохую компанию, говорила его мать следователю. У "простого подростка" появились вредные увлечения: разгул, алкоголь, наркотики. Авторитетов для молодого человека не было даже после получения образования повара, потому под дурманом он бил и отца, и мать, и бабушку. Родня жалела Андрея и не обращалась в правоохранительные органы. Но после очередного нападения с ножом на бабушку парня поставили на учет в психдиспансер. До своего 30-летия он все-таки дожил без судимостей. Был снят с учета и переехал из Туапсе в Пятигорск.

Андрей Ч. до брака с Екатериной прожигал свою жизнь

Тогда, в мае 2011 года, 30-летнему Андрею выпал шанс изменить свою жизнь - он встретил Катю*. Стоматолог из частной клиники, незамужняя ровесница, да еще и без детей. Их познакомили родственники, и пара быстро женилась. В 2012 году родилась дочь Оля*, в 2014 - сын Боря*.

- Официально Андрей нигде никогда не работал. Известно, что он подрабатывал по найму стекольщиком. Но это первое время, пока жена не ушла в декрет. Затем семья жила только за счет декретных выплат, а затем - за счет пенсии по инвалидности, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

Первые роды у Екатерины были очень тяжелыми, что привило к травмами головы у ребенка и задержке в развитии. В 2017 году девочку поставили на учет к неврологу. В первый класс она пошла только в девять лет и стала учиться по особой, "коррекционной", программе. У сына оказались проблемы посерьезнее, в четыре месяца ему поставили диагноз ДЦП. К 6 годам мальчик не говорил, передвигался лишь на инвалидной коляске. И только при помощи кого-то.

- Отец ничем не занимался, кроме как выращиванием марихуаны. В 2014 году он нашел семена и посадил. То, что вырастит за лето, Андрей и курил. Тайно употреблял, но домочадцы чуяли запах. В остальное время играл на компьютере в экшен-игры. В воспитании детей не принимал участие. Часто пил, а пьяным срывался на жену и дочку. Сына он не трогал.

- Когда папа пьяный, он говорит плохие слова и бьет. Это было зимой (декабрь 2020 года - Прим.). Папа бил рукой по щеке. Мне было больно. Я не знаю, почему папа так сделал. Я просила папу так не делать, но он не переставал, - цитирует показания ребенка источник издания.

Днем 9 января 2021 года Андрей опять запил. Под нотации жены он принял пол-литра водки. Вечером Екатерина почувствовала, что супруг в ярости, и ушла к его родственникам, забрав с собой дочь. Сын оставался дома, потому что мать не могла унести двух детей сразу. Да и казалось, что с отцом ребенок будет в безопасности.

За полтора часа Екатерина вызвала полицию, чтобы те разобрались с мужем-дебоширом, и привела во двор его родственников. Она хотела забрать сына и уйти.

- Важно что? Андрей в последние годы постоянно пил один, - уточняет источник "КП-Ставрополь". - И 9 января он пил один. Когда к квартире подошли полицейские, дверь была заперта изнутри. На уговоры сотрудников открыть мужчина отвечал матом и требовал, чтобы те пропустили только жену. Тогда полицейские пошли на хитрость. Один из них сделал вид, что отходит, и мужчина повелся. Когда наряд врывался в квартиру, он начал вопить: "Я убил сына!" - и убежал в дальнюю комнату. В соседней комнате нашли труп.

На теле Бори нашли одну рану. Согласно материалам уголовного дела, отец-повар одним режущим ударом шкуросъемным ножом вспорол горло сына и, как минимум, тремя движениями лезвия повредил почти все, что находится в шее.

Пример шкуросъемного ножа. Согласно выводу эксперта, орудие убийства не относится к гражданскому холодному оружию и изготовлено для использование на кухни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поначалу Андрей уверял, что на преступление его подтолкнули "голоса в голове". Но экспертиза опровергла эти слова и диагностировала ему смешанное расстройство личности и алкоголизм с наркоманией. Затем отец отрицал все и пытался опровергнуть свое признанием вины тем, что "он пошутил". Но мотив обвиняемого вскрылся после пересказа его сотового разговора с бабушкой, которая позвонила после жалобы Екатерины. На просьбы уняться он ответил:

- Во всем виню маму его, Катю. Я иду убивать своего сына. Иди ты *****.

Слова Андрея восприняли как пьяный бред. Но теперь ему инкриминируют четыре статьи: "Убийство малолетнего, находящего в беспомощном состоянии, с особой жестокостью", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей" и "Хранение наркотиков". Дело передали в Краевой суд. Если вину подсудимого докажут, ему грозит огромный срок. Экспертиза исключила надобность принудительного лечения.

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