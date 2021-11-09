Игрок в Dota 2 тратит часть выигранных $3,6 млн на строительство виртуальной Махачкалы

Фото: Team Spirit

В компьютерной игре Minecraft строят Махачкалу на донат (пожертовавание в онлайн играх - прим. Ред.) от победителя чемпионата мира The International по видеоигре Dota 2* из Дагестана.

Вот как выглядит площадь Ленина в Махачкале сейчас, скоро тут появятся здания. Фото: TeamCIS

17 октября 2021 года впервые за 10 лет победителем турнира для киберспртсменов с призовым фондом 40 млн долларов стала российская команда Team Spirit. В ней пять «дотеров», каждый из которых с вычетом налога и доли клуба получил по 3,6 млн долларов. Свои 255,1 млн рублей забрал игрок из Махачкалы Магомед Халиловов с псевдонимом «Collapse» (Коллапс).

Игровой процесс Dota 2.

В один день 19-летний киберспортсмен стал доллоровым миллионером. И в интервью при этом отмечал, что понятия не имеет, куда потратит деньги.

- А я не знаю, что покупать. У меня все есть, - ответил дагестанский игрок в послематчевом интервью на YouTube-шоу «Поздняя катка».

Ведущие киберспортсмены отметили игру Магомеда. Фото: социальные сети

Теперь же стало известно, что часть денег Халилов вложил в создание электронной версии родного города. Строительство началось с копии площади Ленина в Махачкале, где должны появиться магазины, заведения общепита и другие строения - в точности как в реальности.

На эти цели киберспортсмен в конце октября 2021 года отправил донат в размере 10 тысяч рублей, подписав свое действие в группе TeamCIS во «ВКонтакте» кратко: «Постройте Махачкалу».

Фото: TeamCIS

TeamCIS - команда энтузиастов, обещающая воссоздать в игре Minecraft копию планеты Земля. Во впечатляющем проекте участвуют игроки из разных стран: СНГ, Украины, Грузии и Туркменистана. Все постройки выполняются в масштабе 1:1.

СПРАВКА «КП»

*Dota 2 – это многопользовательская компьютерная игра, изображающая сражение на карте двух команд из пяти игроков. Каждый управляет своим «героем» с различными наборами способностей. Победа присуждается той команде, которая первой уничтожит «крепость» соперника.

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