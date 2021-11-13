Научный подход: 5 советов для экономии от ученых

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Откладывать деньги и не тратить лишнего - иногда очень трудно. Исследователи утверждают: первый шаг - признать свои слабости, а затем можно начать отслеживать расходы и автоматизировать сбережения. Рассказываем, как сделать это, затрачивая меньше сил.

1. Будьте немного пессимистами

Ученые-психологи из Австралии и США провели большой опрос и выяснили, что люди, которые принимают решения на основе негативного опыта, находятся в лучшем финансовом положении, чем те, кто оптимистично смотрят в будущее. Пессимисты консервативны в накоплениях и пытаются избежать повторения неприятных ситуаций. В самом худшем финансовом положении оказались те участники опроса, которые в большей степени ориентировались на настоящее.

Желание фокусироваться на «здесь и сейчас» заставляло их принимать импульсивные решения, не думая о будущем. Ученые рекомендуют мыслить циклами: человек, который видит свою жизнь как цепь повторяющихся событий, лучше планирует свой бюджет.

2. Автоматизируйте сбережения

Да, этот совет от экономистов кажется простым и даже немного банальным. Однако это работает именно так: чем меньше усилий затрачивается на действие, которое позволяет откладывать деньги, тем проще копить. В идеале - чтобы вам вообще не надо было думать. На помощь здесь приходят приложения банков: настройте автоматическое пополнение накопительного счета или вклада в день зарплаты, и через год вы обнаружите, что отложили приличную сумму, не делая ровным счетом ничего.

3. Всегда давайте себе время подумать

Нейроэкономисты провели исследования, цель которых – выяснить, как работает мозг во время совершения импульсной покупки. Оказалось, свою роль играет даже наследственность: у человека, которому сложно противостоять искушению, может быть нарушен синтез нейромедиаторов дофамина и серотонина.

Если вы знаете, что вам порой очень тяжело удержаться от покупки, - возможно, вам стоит ограничивать себе доступ к деньгам (например, после получения зарплаты обналичивать их и убирать в недоступное место). Если вы считаете, что такой радикальный вариант вам ни к чему, то просто давайте себе время подумать. Нравится вещь? Вернитесь за ней завтра. Уже забыли? Значит, она была вам не нужна.

4. Разбейте большую цель на несколько маленьких шагов

Например, у вас есть цель по сбережениям. Но когда вы задумываетесь о сумме, хочется об этом быстрее забыть и не вспоминать. Ученые из Калифорнийского университета обнаружили: если разбить большую цель на осязаемые маленькие шаги, то идти к ней намного проще. Для этого исследователи провели опрос: готовы респонденты откладывать 5 долларов ежедневно, 35 долларов еженедельно или 150 долларов ежемесячно. Результаты показатели: треть респондентов согласны экономить по 5 долларов каждый день, в то время как только 7% готовы откладывать большую сумму раз в месяц.

5. Отслеживайте свои траты

Ученые-экономисты говорят о разных сторонах цифровизации: например, покупка огромной пиццы, которая кажется на экране смартфона маленькой, может в конечном счете привести к проблемам с лишним весом. Однако и позитивная сторона у диджитала есть: теперь не нужно записывать траты в блокнот, проанализировать их можно через банковское приложение. Например, оценить, сколько вы потратили на утренний кофе, известного «пожирателя» зарплаты. Посмотрите на свои расходы в конце месяца в банковском или специальном приложении: возможно, вы удивитесь, какие глупые покупки совершали, и решите пересмотреть траты.

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