Какие вопросы стоит себе задать перед оформлением ипотеки

Прежде чем брать ипотеку, надо все хорошо обдумать и взвесить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ипотека стала доступным инструментом для решения жилищного вопроса. Но одни проходят этот долгосрочный финансовый марафон легко и не один раз, а для других кредит становится пожизненной денежной кабалой.

Мы выбрали главные вопросы для размышления, которые помогут разобраться, в какой мере успешным для вас окажется этот финансовый проект.

Вопрос первый. Как изменятся мои расходы в ближайшие 10 - 15 лет?

Ипотека - проект, рассчитанный на годы. Все это время вы должны ежемесячно отдавать банку немалую сумму денег. И хорошо уже сейчас просчитать, сможете ли вы это делать. Но, чтобы это понять, надо задать себе множество уточняющих вопросов. Насколько вы востребованы на рынке труда? Вы сезонник-фрилансер или профессионал, которому постоянно поступают предложения о сотрудничестве? Если завтра вы потеряете доход, как быстро вы сможете найти его в другом месте? Насколько стабильна и прибыльна компания или проект, в которых вы работаете? На сколько источников дохода вы можете рассчитывать?

Если вам нужна новая квартира во что бы то ни стало, но при этом ваш доход нестабильный и от случая к случаю, то, возможно, вам стоит рассмотреть аренду квартиры. А с покупкой в ипотеку лучше повременить. Какими могут быть ваши расходы в будущем? Например, появление ребенка увеличит ваши расходы, а доходы сократятся. В какой степени вы готовы откладывать реализацию мечты? Например, вы привыкли не экономить на путешествиях и давно хотите хороший новый автомобиль. Расставьте приоритеты - возможно, с чем-то придется повременить.

Вопрос второй. Как изменится семейный бюджет во время выплаты ипотеки?

Рассчитайте бюджет по нескольким сценариям: от закрытия только базовых потребностей до комфортной жизни, полной новых впечатлений и развлечений. Определитесь, сможете ли вы выплачивать ипотеку, сохраняя привычный образ жизни.

Комфортным считается ежемесячный ипотечный платеж, который не превышает четверти (25%) всех ваших доходов. Сможете ли вы обеспечить себе такой уровень долговой нагрузки? Или за квартиру своей мечты вам надо будет отдавать половину дохода? Если так, то лучше с ипотекой повременить или рассмотреть более бюджетный вариант жилья.

Иногда люди торопятся и выбирают слишком большой ежемесячный платеж, чтобы побыстрее разделаться с выплатами. Но если вам придется постоянно сводить концы с концами, как долго вы протянете?

Совет: в течение полугода вы можете потренироваться, откладывая каждый месяц сумму, равную будущему платежу по ипотеке. Так вы решите, насколько приемлемо жить без этих денег, а также сформируете небольшую подушку безопасности, которая пригодится во время выплаты кредита.

Вопрос третий. Каковы перспективы кардинальной смены моего профессионального статуса?

Кем вы себя видите через 5 - 10 лет? Планируете ли вы менять профессию и сферу деятельности? Готовы ли вы оставаться на нелюбимой, но доходной работе или хотите заниматься тем, что нравится, но перспектива стабильного дохода весьма туманна? Как все это повлияет на выплаты по ипотеке?

Оцените свои шансы: насколько успешны вы можете оказаться в новой специальности, насколько она востребована рынком труда. Также, решаясь на ипотеку, можно оформить страховку трудоспособности!

Вопрос четвертый. Какая квартира мне нужна?

Помните, что, покупая недвижимость в ипотеку, вы не сможете поменять ее в ближайшие годы без сложной реструктуризации кредита. Поэтому решите для себя, какая квартира вам нравится и какую квартиру вы можете себе позволить.

Найдите баланс между желанием и возможностями. В этом может помочь список критериев, которым должно соответствовать будущее жилье (метраж, транспортная доступность, наличие инфраструктуры поблизости).

Далее определите те, которыми поступиться точно нельзя. При выборе не впадайте в крайности — покупка «идеальной» квартиры может серьезно увеличить ежемесячный платеж.

Вопрос пятый. Есть ли у меня резервный фонд?

Резервный фонд и первоначальный взнос - не одно и то же! Первоначальный взнос - это часть суммы в счет оплаты квартиры, который требуют все банки. Минимальный размер первоначального взноса - от 10 до 20%.

Если этих денег у вас нет, то банк либо откажет в кредите, либо даст высокую процентную ставку. Да и для вас уровень долговых обязательств сильно возрастет. Ведь чем больше своих денег вы сможете внести, тем меньше вам придется брать в долг у банка. Конечно, хочется отдать все, что нажито непосильным трудом, но в итоге приходится сводить концы с концами. Лучше отложить небольшую сумму в резервный фонд.

Резервный фонд - это ваша финансовая подушка безопасности на черный день. Он позволяет спокойно пережить денежные форс-мажоры, покрыть обязательные платежи, в том числе выплаты по ипотеке банку. Оптимальный размер личного резервного фонда должен составлять от 3 до 6 ежемесячных доходов.

Если в ответах на эти вопросы вы где-то нащупали свое слабое место, это не повод отказываться от ипотечного кредита, а возможность заранее просчитать риски. Лучше готовиться к ипотеке с блокнотом, ручкой и калькулятором.

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