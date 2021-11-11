Детские финансовые продукты: от карты с пони до копилки на мечту

Фото: Тимур ХАНОВ.

Раньше карманными деньгами были звонкие монеты на булочку в школьном буфете. Но мир не стоит на месте. Теперь в карманах школьников карты, и банки специально для детей создают финансовые продукты. Мы поможем в них разобраться.

Пластиковые карты

Ребёнок с шести лет в России уже может стать обладателем собственной банковской карты. Правда, без согласия мамы или папы здесь не обойтись. При онлайн-оформлении или в офисе банка попросят паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка. Такая детская карта привязана к счёту взрослого. Родитель сможет устанавливать на ней лимит, а также контролировать траты ребёнка через СМС или пуш-уведомления.

Детская карта может быть двух видов: обычная пластиковая карта, виртуальная карта. Виртуальная карта «живёт» в смартфоне ребёнка. С её помощью можно совершать покупки в интернет-магазинах и расплачиваться бесконтактно через Apple Pay и Google Pay. Родитель также будет видеть все онлайн-операции.

Карты для детей есть у Сбера, ВТБ, Тинькоффа, Альфа-банка и других банков. На них распространяются те же бонусы и поощрения, что и на взрослые карты. Финансовые организации стараются привлекать клиентов повышенным кешбэком (возвратом денег или начислением бонусов при совершении покупок), скидками от партнёров, а также ярким индивидуальным дизайном.

В Сбере можно выпустить карту с красочным пони или котом по имени Куся, а в Тинькофф - с динозаврами или персонажами из мультфильма Angry Birds. Альфа-банк предлагает завести семейный счёт. Подключить к нему можно до четырёх человек, включая детей от 7 лет. Это одна история покупок на всех и возможность планировать бюджет семьи. Дети старше 14 лет могут открыть счёт или вклад по своему паспорту без разрешения родителей. Однако есть нюансы. Подросток вправе самостоятельно лишь вносить деньги и снимать проценты. А вот полностью обналичить счет он сможет только по достижении совершеннолетия.

Банковские приложения

Часто банки не ограничиваются выпуском детских карт, а создают специальные приложения. Это виртуальный мир, в котором дети могут просматривать обучающие видео и проходить тесты о финансах. Например, в СберKids ребёнку предложат ответить на вопрос: «Как накопить 250 рублей в неделю?» Варианты ответа: "Откладывать по 50 рублей каждый день"; "Ходить по городу и искать на дороге, вдруг у кого выпало"; "Отложить сразу 250 рублей, если дают деньги на неделю, чтобы не потратить все за раз".

В банковских приложениях можно встретить не только видеоуроки и тесты по повышению финансовой грамотности. Финансовые организации стараются разрабатывать свои собственные уникальные продукты, чтобы заинтересовать клиентов. В Тинькофф, например, родитель может давать ребёнку задания и финансово поощрять за их выполнение - «пятёрка по математике» может стоить 300 рублей, а задание «вынести мусор» - 100. В Сбере и ВТБ ребёнок может создать «копилку» и откладывать деньги на мечту. Например, на электросамокат или новую компьютерную игру.

Кампусные карты

Для жителей столицы и крупных регионов разрабатываются специальные карты учащихся. Это «ключ» от школы, который одновременно является и пропуском, и средством безналичной оплаты. Пополняют карту родители, с нее ребенок может тратить только на определенные цели. В Москве это проект «Москвёнок», в Санкт-Петербурге - «Единая карта школьника».

Кампусные карты информируют родителей о проходе и питании ребёнка в школе. Можно устанавливать лимит ежедневных трат в буфете и даже ввести запрет на покупку определённых видов продукции. Например, «Сникерс» нельзя, а сок можно. Также родители могут создавать гибкий индивидуальный график горячего питания ребёнка. Заменой может стать другой идентификатор. Например, брелок, браслет или часы. В эти устройства зашивается чип, который открывает те же самые возможности, что и привычная пластиковая карта.

Вклад на ребёнка

Многие российские банки предлагают открыть детский целевой вклад. Это долгосрочный депозит, который позволяет накопить деньги к совершеннолетию. С 14 лет ребенок может частично распоряжаться деньгами на депозите: самостоятельно его пополнять или снимать проценты. Однако доступ к телу самого депозита появляется только после наступления совершеннолетия. Доходность такого «детского вклада» примерно соответствует общему уровню ставок на долгосрочные депозиты: от 3 до 9%. Преимуществом является государственная страховка. В случае банкротства или отзыва лицензии банка можно вернуть сумму до 1,4 млн рублей.

Брокерский счёт на ребёнка

С 14 лет подросток может открыть брокерский счёт на свое имя и покупать на него различные ценные бумаги. Правда, сделки несовершеннолетний инвестор сможет совершать только с письменного согласия родителей. Заявление от взрослого понадобится и при выводе денег с брокерского счёта. Подросток также может стать обладателем индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) - это особый вид брокерского счёта со специальным налоговым режимом. Его преимущество состоит в том, что можно получать налоговый вычет в размере 13% с подоходного налога.

Эта возможность уместна в том случае, если подросток зарабатывает самостоятельно. Пример Подросток в летние каникулы подрабатывал в кафе и заработал за 3 месяца 90 тысяч рублей. С этого дохода владелец ИИС сможет вернуть НДФЛ в размере 13%, или 11 700 рублей

Образовательный кредит

Подросткам старше 14 лет российские банки предлагают оформить образовательный кредит. Справку о доходах при его получении не просят. Достаточно подписать согласие родителей, выбрать любой российский вуз с действующей лицензией и аккредитацией и подать заявку в банк. Ставки по таким кредитам стартуют от 14% годовых, однако для учащегося это будет 3% - остальное субсидирует государство.

При этом банки рассчитывают платежи таким образом, чтобы во время обучения студент платил минимальные платежи, а основную часть суммы выплачивал уже после окончания вуза или техникума. Сбер, например, так и пишет: «Первый год учёбы платёж по кредиту не дороже чашки кофе, второй - билета в кино». Впрочем, прежде чем оформить такой заём, важно внимательно изучить все условия.

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