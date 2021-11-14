Мошенники начали оформлять онлайн-займы на чужое имя по новой схеме

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Аферисты устраивают СМС-атаки: присылают человеку более сотни СМС с интервалом в несколько секунд. Среди этих сообщений скрывается код, который служит аналогом подписи под договором на получение онлайн-займа. Чтобы им завладеть, аферисты и разработали новую многоходовую схему, сообщает радиостанция «Бизнес ФМ».

Преступники указывают телефон человека в заявке на заём и одновременно регистрируют на этот номер множество аккаунтов на различных сайтах: онлайн-магазинов, аптек, маркетплейсов, провайдеров различных услуг. Человек получает десятки, а иногда и сотни кодов подтверждения, которые сыплются один за другим, и впадает в замешательство.

Среди потока сообщений владелец номера может даже не заметить, что одно из них - от микрофинансовой организации. Пока СМС продолжают приходить, аферисты связываются с человеком в соцсетях или мессенджерах, пытаются втереться в доверие и выманить данные.

Например, обманщик может представиться сотрудником оператора связи, предупредить о техническом сбое и попросить прислать скриншоты сообщений. По его словам, они нужны, чтобы разобраться в проблеме - от каких отправителей идет спам.

Чтобы не угодить в ловушку, не стоит доверять незнакомцам, которые якобы стараются вам помочь. Любую информацию нужно перепроверять. Например, если на вас выходят от имени оператора связи, лучше выяснить, в чем проблема, а затем прекратить разговор и самостоятельно перезвонить на официальную горячую линию.

Ни в коем случае нельзя никому передавать секретные коды и пароли из СМС и push-уведомлений от банков и других финансовых организаций. И нужно внимательно следить за тем, чтобы не выдать их случайно.

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