Пот градом и афоризм Суворова: Нурмагомедов показал подготовку к последнему бою в карьере

В интервью после поединка с американцем Хабиб объявил о завершении карьеры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

33-летний российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов показал, как готовился к последнему в карьере поединку с американцем Джастином Гэтжи.

В своем Instagram бывший чемпион UFC в легком весе разместил ролик, на котором с друзьями тренируется в горах родного Дагестана. Нурмагомедов не скрывает свой уставший вид и показывает подписчикам падающий градом пот. Происходящее он прокомментировал словами полководца Александра Суворова: «Тяжело в учении - легко в бою».

А в самом посте написал следующее:

- Вот так я готовился к последнему бою, зная, что это мой последний бой, я выжимал максимум.

В рейтинге информационного портала «Sherdog» Хабиб Нурмагомедов по-прежнему стоит на первом месте как в легком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от категории. На счету дагестанца 29 победоносных поединков без единого проигрыша.

Заключительный в карьере Нурмагомедова бой прошел в Абу-Даби вечером 24 октября 2020 года. На турнире UFC 254 Джастин Гейджи несколько раз сумел ударить Хабиба, а тот никак не мог совершить свой коронный проход в ноги.

Хабиб пытался нанести удар коленом в прыжке, но противник от него ушел. В итоге в конце первого раунда Нурмагомедов все-таки прошел в ноги, и началась борьба у сетки. Довести начатое до победы российский боец не успел, прозвучал гонг. Во втором раунде Нурмагомедов досрочно победил, применив удушающий прием.

В интервью после поединка с американцем Хабиб объявил о завершении карьеры.

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