На Ставрополье 11 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончалось 43 человека Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 511 человек. Число зараженных в регионе достигло 103080. За сутки от коронавируса скончалось 43 пациента. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 4467.

«КП-Северный Кавказ» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом.

Антилидером в этом списке оказался краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки заболело 98 человек. В Георгиевском округе заболело 43 человека. В Буденновском районе – 36, в Ипатовском – 32, в Апанасенковском – 27, в Кировском округе – 25, в Невинномысске – 22, в Благодарненском – 21, в Петровском округе – 21, в новоалександровском – 19, в Шпаковском – 18.

В других районах и городах Ставрополья за вчерашний день число заболевших ниже 18 человек. Так, например, в Пятигорске диагноз подтвердился у 12 жителей, в Кисловодске – 17, в Железноводске – 10.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения: Туркменский район, город Лермонтов, Новоселицкий, Нефтекумский округ, Новоселицкий район, Левокумский, Грачевский, Андроповский район.

- К сожалению, пока сохраняется прирост числа заболевших. Есть новые летальные исходы, соболезную родным скончавшихся. Вместе с тем, прививку первым компонентом вакцины против COVID-19 вчера сделали более 5 тысяч человек. Это важно для достижения коллективного иммунитета. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился губернатор к ставропольцам.

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