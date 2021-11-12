Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 12 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

На Ставрополье пока сохраняется прирост числа заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 12 ноября 2021 года.

В нашем регионе за сутки коронавирусом заболело 511 человек. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм. За вчерашний день от ковида скончалось 43 человека. Победить болезнь за сутки смогли 339 пациентов. Всего выздоровевших более 79,1 тысячи.

- К сожалению, пока сохраняется прирост числа заболевших. Есть новые летальные исходы, соболезную родным скончавшихся. Вместе с тем, прививку первым компонентом вакцины против COVID-19 вчера сделали более 5 тысяч человек. Это важно для достижения коллективного иммунитета. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что коечный фонд Ставрополя решили расширить еще на 300 мест, дополнительные койки появятся в трех больницах краевой столицы. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Ставропольского края Наталья Звягинцева.

- Все понимают, что есть предел кадрового ресурса и коечного фонда. Однако, по поручению губернатора Ставрополья, мы продолжаем разрабатывать схемы размещения дополнительного коечного фонда, - заявила замминистра.

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