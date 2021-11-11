Гаишнику, застрелившему беглеца во время погони на Ставрополье, предъявлено обвинение

Халит Мустафаев и Максим Марченко. Фото: предоставлено родственниками сторон

Инспектору ДПС Максиму Марченко предъявили окончательное обвинение по делу о смертельной погоне. Бывшего сотрудника правоохранительных органов, которого подозревали в убийстве и угрозе убийстве, будут судить только за превышение должностных полномочий. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

В ночь на 1 октября 2020 года лермонтовский наряд ДПС начал погоню за "четырнадцатой", который не остановился после проезда под "кирпич". За рулем был 30-летний житель Ставрополья Халит Мустафаев. Водителя не убедили даже предупредительные выстрелы в воздух. Тогда сотрудники стали стрелять по колесам.

Фото машины: СУ СКР по СК

Погоня длилась более 20 минут. Инспекторы пробили три шины, к концу беглецы еле ехали, но все равно не пропускали машину сотрудников. Остановился «ВАЗ-2114», когда его обогнал и заблокировал предгорненский наряд. Мустафаев выскочил из машины и побежал. Младший лейтенант Марченко открыл огонь. Одна из двух пуль попала в голову беглеца, он умер на месте.

Родственники погибшего - Сергей и Эдуард (первый был пассажиром, второй - пытался договориться с инспекторами во время погони - Прим.) - уверяют, что после выстрела Марченко, передернув затвор, навел оружие на них и удерживал так несколько секунд. При этом они указывали на "блеск в глазах инспектора", полагая, что тот в момент погони был под наркотиками. А гаишник уверяет, что при задержании Мустафаев потянул его за табельное, и указывает, что видел в руках погибшего предмет, похожий на пистолет. Кроме того, в крови погибшего обнаружили алкоголь, содержание - как при сильном опьянении.

- С самого начала Марченко вменяли "Убийство", "Угрозу убийством" и "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Следователь завершил расследование осенью 2021 года, но прокурор не утверждал обвинение. Он считал, что умысел Марченко на убийство не доказан, а угрозы убийством, о которых говорят потерпевшие, не подтвердились в ходе очной ставки со свидетелями. В итоге после дополнительного расследования осталось только превышение полномочий, - рассказал собеседник "КП-Ставрополь".

Слова источника подтверждаются данными ГАС РФ "Правосудие". Уголовное дело с утвержденным обвинением в ноябре поступило в Предгорный районный суд Ставропольского края. После того, как с Марченко сняли две статьи, его отпустили под подписку о невыезде. До этого мужчина 11 месяцев провел в СИЗО.

"Комсомольская правда" ранее рассказывала, что не так с делом о смертельной погоне. Предполагаемые причины бегства, разбор погони, экспертизы и свидетельства о наркотиках и угрозах убийством - все в материале по ссылке.

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