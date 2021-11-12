Вопрос о возвращении к очному формату обучения в школах Ставрополья прорабатывается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Продлят ли дистанционное обучение в Ставропольском крае после 15 ноября 2021 года, уже во второй раз после нерабочих дней? Ответ в ближайшие дни должны озвучить глава Ставрополья Владимир Владимиров и министр образования края Евгений Козюра.

Вполне вероятно, что следующая неделя может начаться для студентов и школьников Ставрополья уже в стенах учебных заведений. После заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции в начале ноября губернатор Владимир Владимиров объявил о продление дистанционного обучения в вузах и школах Ставропольского края с 8 по 15 ноября. Тогда губернатор уточнил, что ориентироваться необходимо на текущую эпидемиологическую обстановку в регионе.

Напомним, что на Ставрополье уже несколько дней подряд количество заболевших превышает пятьсот человек. Губернатор края поручил проработать пути для создания дополнительных ковидных коек на базе коммерческих объектов - торговых центров, гостиниц, офисов, магазинов, складов.

- Все надо будет делать максимально корректно, с учетом всех интересов, - пояснил Владимиров.

Вопрос о возвращении обычного формата обучения в школах и вузах пока остается открытым. После ознакомления с отчетами краевого Минобразования, глава региона заявил, что в целом ситуация в образовательной отрасли улучшилась. Владимиров поручил краевому министру образования Евгению Козюре оценить готовность готовность школ, вузов и колледжей вернуться к обучению в привычном очном режиме.

- До конца этой недели дистанционка пока будет сохраняться, - поделился своим решением губернатор Ставропольского края на своей официальной странице в Instagram.

Тем временем в Оперштабе Ставрополья 12 ноября 2021 года сообщили, что прорабатывается вопрос о возвращении детей в школы.

- «Длинные» каникулы позволили снизить на треть заболеваемость детей коронавирусом. Из 103 тыс. заболевших Covid-19 c пандемии детей 5460. На данный момент под наблюдением врачей проходят лечение 1123 ребенка. За последние три недели заболеваемость детей снизилась на 27% (118 случаев). Конкретно в группе детей школьного возраста - аналогичная тенденция. Минобру, Роспотребнадзору и Минздраву поручено оценить эпидобстановку в образовательных учреждениях. Прорабатывается вопрос о возвращении к очному формату обучения, - заявили в Оперштабе.