На Ставрополье 12 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 97 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 508 человек. Число зараженных в крае достигло 103588.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 44 человека. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

– К сожалению, цифры по заболеваемости и смертности тоже увеличились. Соболезную родным скончавшихся. Важно, что день показал неплохой рост по иммунизации от COVID-19 - более 12 тысячи человек сделали прививку первым компонентом. Такие показатели приближают Ставрополье к достижению коллективного иммунитета. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился губернатор к землякам.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом за сутки. Антилидером вновь стал краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки заболело 97 человек. А за весь период пандемии – 20233.

В Георгиевском округе за фиксировано 33 случая заражения. В Буденновском районе – 31, в Ипатовском – 27, в Кисловодске – 25, в Петровском округе – 25, в Апанасенковском – 25. в Кочубеевском округе за сутки заразилось 24 человека.

Есть районы, где за сутки не зафиксировано и одного случая заражения: Андроповский район, Грачевский, Степновский район, Туркменский район, город Лермонтов.

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