Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 13 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

Из-за эпидемиологической ситуации в крае приходится постоянно расширять коечный фонд Фото: Иван МАКЕЕВ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 13 ноября 2021 года.

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 103588. За вчерашний день заболело 508 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

За сутки в регионе выписано 287 человек, в целом - уже 79,4 тысячи.

- К сожалению, цифры по заболеваемости и смертности тоже увеличились. Соболезную родным скончавшихся. Важно, что день показал неплохой рост по иммунизации от COVID-19 - более 12 тысячи человек сделали прививку первым компонентом. Такие показатели приближают Ставрополье к достижению коллективного иммунитета. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае незанятыми остаются 14% от всего числа ковид-коек в больницах Власти развернули 5 157 мест для пациентов с коронавирусом.

Однако из-за эпидемиологической ситуации в крае приходится постоянно расширять коечный фонд.

- Всем необходимым для оказания медицинской помощи больным с Covid-19 этот фонд обеспечен, - рассказал губернатор Владимир Владимиров.

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