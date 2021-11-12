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Общество12 ноября 2021 19:08

Губернатор Владимиров объявил об очном обучении с 15 ноября на Ставрополье

Эпидобстановка улучшилась за выходные
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
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До 13 ноября образовательные учреждения края будут на дистанционке

До 13 ноября образовательные учреждения края будут на дистанционке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Владимир Владимиров объявил о выводе школ, колледжей и вузов на очное обучение в Ставропольском крае. Об этом он написал в соцсетях.

- Эпидобстановка в отрасли образования за время каникул и дистанционки значительно улучшилась. Опасений сегодня она не вызывает, - написал глава Ставрополья.

Дистанционное обучение в образовательных учреждениях региона продлится до 13 ноября включительно. Продлевать дистанционку не будут. Поэтому с 15 ноября школы, колледжи и вузы выйдут на обучение в привычном формате.

Согласно последней статистике, в Ставропольском крае третий день суточный прирост больных коронавирусом переваливает отметку в полтысячи человек. Всего в регионе зарегистрировали 103588 случаев заражения. За все время борьбы с COVID-19 известно о 79499 фактах выздоровления. 4511 человек погибли от болезни.

- Важно, что день показал неплохой рост по иммунизации от COVID-19 - более 12 тысячи человек сделали прививку первым компонентом. Такие показатели приближают Ставрополье к достижению коллективного иммунитета, - писал Владимиров, публикуя статистику за 12 ноября 2021 года.

Первым компонентов на Ставрополье привились 927 тысяч человек, из них еще и вторым - 792 тысячи человек.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ