В Дагестане скончался мужчина, обезвредивший убийцу имама мечети

Убитый имам руководил мечетью село Аметеркмахи около 10 лет. Фото: moameterk.e-dag.ru

Количество погибших в результате стрельбы возле мечети в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана возросло до двух. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

41-летний имам Абид Магомедов погиб на месте, его родственники получили ранения. Старшего брата Абида Арипа и его племянника Магомеда увезли в Акушинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшие потеряли много крови, у них был диагностирован разрыв внутренних органов.

- К сожалению, одного пациента спасти не удалось. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, - уточнили в Минздраве РД.

Погибший имам Абид Магомедов. Фото: личный архив священнослужителя

По предварительным данным, речь идет о 48-летнем Арипе. Именно он смог ударом ножа обезвредить напавшего на семью Магомедовых - 62-летнего односельчанина Асадулу Рахманова.

Жители Аметеркмахи отзываются о нем не лучшим образом и не исключают, что у мужчины могли быть психические отклонения - он со всеми ругался, иногда без причины оскорблял прохожих, расхаживал по селу с оружием. Кстати, в машине Рахманова нашли целый арсенад - автомат Калашникова, пистолет ТТ, подствольный гранатомет, сотни патронов и несколько гранат.

Это стало поводом для возбуждения еще одной уголовной статьи - к статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» добавилось «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

На месте происшествия работают следователи, они выясняют причины произошедшего. Приоритетной версий пока что являются земельные споры. Хотя что не могли поделить Магомедов и Рахманов, односельчане погибшего не представляют. Они говорят, что погибший имам, наоборот, всегда помогал решать все конфликты и вообще был «самым добросовестным человеком в селе». У Абида Магомедова осталось 5 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В селе рассказали о пенсионере, убившем имама в Дагестане: «Его не любили местные»

В дагестанском селе Аметеркмахи местный пенсионер Асадулл Рахманов расстрелял имама Абида Магомедова и его двух родственников - Арипа и Магомеда. Мужчина пришел в конце пятничной службы и выпустил больше десяти пуль из автомата Калашникова (подробнее).

Кормил бедных в своем доме и решал все конфликты: что известно об Абиде Магомедове, убитом имаме мечети села Аметеркмахи

Все бедные семьи, которые еле сводили концы с концами, приходили к имаму и знали, что он всегда поможет не только мудрым словом, но даже и накормит голодного тем, чем в этот вечер планировала ужинать его большая семья. Все радостные и печальные события в маленьком селе Аметеркмахи не обходились без его присутствия (подробнее).