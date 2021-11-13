«Религиозной подоплеки нет»: в Муфтияте назвали причину убийства имама в Дагестане

Представитель духовенства подчеркнул отсутствие религиозной подоплеки в случившемся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муфтият Республики Дагестан осудил вопиющий случай в селе Аметеркмахи Акушинского района, в результате которого погибли три человека.

- Произошел вопиющий случай – убийство человека. Мы знаем, что убийство человека – грех, и особую тяжесть этому придает убийство религиозного деятеля. В данном случая – имама села Аметеркмахи Абида Магомедова, - заявил заместитель Муфтия Республики Дагестан Абдулла Салимов.

Представитель духовенства подчеркнул отсутствие религиозной подоплеки в случившемся. Они напомнили всем, что речь в данном случае идет о бытовом споре.

- Никакой религиозной подоплеки в этом инциденте нет. У брата погибшего имама Магомедова был бытовой конфликт, связанный с земельным вопросом с 62-летним жителем села Аметеркмахи. Пенсионер пришел в дом, чтобы решить этот вопрос жестоким способом. К сожалению, в этот момент рядом находился имам, - поделился Абдулла Салимов.

Убитый имам дагестанского села воспитывал пятерых детей и помогал нищим односельчанам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в дагестанском селе Аметеркмахи местный пенсионер Асадулл Рахманов расстрелял имама Абида Магомедова и его двух родственников - Арипа и Магомеда. Мужчина пришел в конце пятничной службы и выпустил больше десяти пуль из автомата Калашникова.

Сельчане негативно отзываются о прошлом пенсионера, устроившего стрельбу около местной мечети.

- Его не любили местные. Рахманов постоянно со всеми ругался, вел себя неадекватно, мог без причины оскорбить прохожего. Вполне возможно, что у него были психические отклонения. Нормальный же человек не будет расхаживать по селу с оружием в руках, - рассказал «КП-Ставрополь» собственный источник.

В итоге к концу дня 12 ноября количество погибших в результате стрельбы возле мечети в селе Аметеркмахи возросло до двух. Об этом сообщили в республиканском минздраве. Напомним, что 41-летний имам Абид Магомедов погиб на месте, его родственники получили ранения. Старшего брата Абида Арипа и его племянника Магомеда увезли в Акушинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Пострадавшие потеряли много крови, у них был диагностирован разрыв внутренних органов.

- К сожалению, одного пациента спасти не удалось. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, - сообщили «КП-Ставрополь» в Минздраве РД.

По предварительным данным, речь идет о 48-летнем Арипе. Именно он смог ударом ножа обезвредить напавшего на семью Магомедовых - 62-летнего односельчанина Асадулу Рахманова.

По данному факту СК по республике Дагестан возбудил уголовные дела по статье: «Незаконный оборот оружия», Убийство», «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом».

- Муфтият нашей республики всегда осуждал и будет осуждать подобного рода неправомерные действия. Хотим соболезновать семье погибшего имама, - подытожил заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов.

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