Кадыров призвал «кучку провокаторов» не разыграть националистическую карту на границе с Ингушетией

Глава Чечни заподозрил группу провокаторов в разыгрывании национальной карты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей официальной странице в "ВКонтакте" призвал Ингушетию остановить возгласы "кучки провокаторов", которые пытаются разжечь межнациональный конфликт.

- Также я затронул тему границ с Ингушетией. Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона, - написал Кадыров.

Речь идет об изменения русла горной реки Фортанги на границе двух республик. Жители Ингушетии обвинили в этом Чечню во время дорожных работ - рабочие заливали бетонные ограждения и действительно повлияли течение реки.

На это в администрацию президента России и Минприроды страны пожаловались власти Ингушетии, начались проверки инцидента. Информацию об изменении русла реки подтвердили в администрации Сунженского района Ингушетии.

- Все нарушения изменения русла реки были зафиксированы. Незаконные действия проводились с применением тяжелой техники, принадлежащей ГУ «Чеченавтодор», - заявил первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев.

Глава соседнего Серноводского района Чечни заверил, что это произошло по ошибке и пообещал вернуть русло реки. Однако в Ингушетии уже начали поднимать вопрос о том, что этот инцидент станет поводом для изменения границ между двумя субъектами России.

Рамзан Кадыров призвал всех успокоиться и отметил, что вопрос границ решен законодательно и рассмотрению не подлежит. Отметим, что в 2018 году после протестов в Магасе две республики подписали соглашение о границе субъектов.

СПРАВКА «КП»

Фортанга - горная река, протекающая в Ингушетии и Чечне. Правый приток Ассы. Длина реки - 69 км. Река берет начало в Ингушетии на северном склоне хребта Цорейлам.

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