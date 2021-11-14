Брат Хабиба Нурмагомедова прошел по делу о наезде на полицейского как свидетель

Инцидент с участием брата известного спортсмена активно обсуждают в соцсетях. Фото: Инстаграм Usman Nurmagomedov

Стало известно, что двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман получил статус свидетеля по делу о наезде на полицейского в Каспийске. По отношению к нему не будут применять никаких мер пресечения, а вот к его другу - еще как.

Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов проезжали мимо КПП "Аэропорт" на тонированной "Тойоте Камри" без госномеров. Сотрудник ДПС, увидевший это, решил остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал полицейского. Более того, молодой человек сбил оградительный барьер поста и сбил сотрудника ДПС. Правоохранителя доставили в больницу. Он получил различные травмы.

Следователи завели уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", Нурмагомедова и Идрисова поместили на два месяца под домашний арест до выяснения причин происшествия.

В итогу, Нурмагомедов получил статус свидетеля, а всю ответственность понесет его друг Камал Идрисов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала видео с места происшествия.

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