Бывший депутат Госдумы и правая рука Жириновского: что известном об Олеге Лаврове, зампреде правительства Ставрополья

Олег Лавров. Фото: Госдума

Губернатор Владимир Владимиров представил аппарату правительства Ставропольского края нового зампреда Олега Лаврова. Что известно о политике - читайте в материале "КП".

Олегу Лаврову 56 лет. Свою политическую карьеру он начал еще в девяностые, вступив в ЛДПР. За 20 лет мужчина был депутатом в Госдуме, где также замещал председателя комитета по культуре, и помощником лидера партии Владимира Жириновского. Полномочия в парламенте закончили в октябре 2021 года, за пять лет участвовал в создании более 20 законопроектов.

До политики Лавров служил в вооруженных силах России. После 1993 года, когда мужчину перевели из Байконура, был старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте Министерства обороны Российской Федерации. Ушел в запас в звании полковника.

Согласно последним декларациям, в Госдуме Олег Лавров получал более 5 млн в год. При этом недвижимости и машин в собственности у политика нет. Жил он в квартире жены, площадь которой - 83 квадратных метра. У супруги нового зампреда правительства Ставрополья также нет личного автотранспорта.

Ранее в аппарат правительства Ставропольского края также вошли краевой министр сельского хозяйства Владимир Ситников и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов. Чиновники стали первыми зампредами. До них эти должности занимали Иван Ковалев и Николай Великдань, ушедшие в думу Ставропольского края.