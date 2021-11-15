Миллионер рассказал, зачем знать памятные даты родителей

Олег Скалозубов из Ставрополя. Фото: "Столото"

Олег Скалозубов из Ставрополя - новоявленный миллионер. Мужчина заполучил такой статус случайно, но он уверен, что это не так - ему помогла определенная комбинация чисел.

Обычно ставрополец покупает по три лотерейных билета. Но ко дню создания "Столото" он решил купить шесть. В один из них он решил внести памятные даты своих родителей. О победе Скалозубову рассказала его теща.

- Я уверен, что это не случайно! Когда шел эфир тиража, я не был дома. Услышав по телефону от тещи возгласы счастья, перепроверил билет на сайте «Столото» и убедился в выигрыше. Эмоции переполнили меня после увиденной суммы! Было такое ощущение, что я выиграл чемпионат мира по футболу! Думаю, именно такие чувства испытывают футболисты, - рассказал счастливчик.

Мужчина выиграл миллион рублей, которые он собирается потратить на ремонт дома и нужды семьи. Он уверен, что Фортуна улыбнется ему еще раз - и капитал приумножится. Одна из таких возможностей - новогодний тираж "Русского лото", где будут разыгрывать один миллиард рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Только четыре цифры": пятигорчанин стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей

Мужчина выиграл 4,6 миллиона рублей [подробности]

"Моргнула - заработала": пенсионерка рассказала, как просто стать миллионершей

Благодаря этому способу Валентина Романова выиграла свой первый миллион [подробности]