В Ставрополе адвокат подал в суд на минздрав, чтобы ему разрешили сделать эвтаназию

Фото: личная страница Александра Нагаева в соцсети

В Ленинский районный суд Ставрополя 12 ноября 2021 года адвокат Адвокатской палаты Ставропольского края Александр Нагаев подал иск против регионального министерства здравоохранения. Юрист отстаивает право на смерть. А точнее, добивается проведения эвтаназии. Но не сейчас, а в случае необходимости.

Фото: личная страница Александра Нагаева в соцсети

- Слава богу, я пока жив и здоров. Наперед думаю, если вдруг что-то со мной случится, я не хотел бы лежать «овощем». После ДТП, например, или из-за неизлечимого заболевания, в результате чего я не смогу осознавать происходящее, нормально мыслить и так далее. Зачем дальше жить? Боюсь такого исхода, поэтому и пытаюсь защитить свои права, - поясняет адвокат корреспонденту «КП-Ставрополь».

Фото: личная страница Александра Нагаева в соцсети

Медицинская услуга, направленная на ускорение по просьбе пациента его кончины, считается законной в Бельгии, Канаде, Нидерландах, Испании, некоторых штатах Америки и некоторых других странах. Но не у нас. В соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» проводить эвтаназию запрещено. Ставропольский адвокат рассуждает, что если статьей 20 Конституции РФ закреплено право на жизнь, значит вторично как неизбежное должно быть право и на смерть.

- Мои убеждения не позволяют покончить жизнь самоубийством, соответственно в рамках правового поля и в судебном порядке я должен защитить свое право, которое государство на сегодняшний момент мне не предоставляет, - убежден собеседник. - Я обратился в министерство здравоохранения Ставропольского края с просьбой, чтобы мне подтвердили возможность предоставления такого вида услуги как эвтаназия в случае необходимости. На что я получил совершенно обоснованный и мотивированный отказ: на сегодняшний момент данная процедура запрещена законом. Облегчить страдания пациента, как было сказано, возможно только медикаментозными либо наркотическими препаратами. Ответ меня не устроил. Я подал материалы дела в суд, чтобы суд посмотрел и сказал, имею ли я право на эвтаназию.

Адвокат обращает внимание, что делает это не только ради себя, но и ради тех, для кого эвтаназия станет спасением от страданий, если его случай станет прецедентом.

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