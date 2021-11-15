Стратегическая экосессия пройдет в Кабардино-Балкарии в рамках премии «Чистый воздух»

Стратегическая сессия «Развитие приоритетного направления «Экология» в Кабардино-Балкарии» пройдет в Нальчике 16 ноября в рамках Национальной экологической премии «Чистый воздух». Организаторами выступили Медиагруппа «Комсомольская правда» и Российское экологическое движение (РЭД) Рашида Нургалиева при поддержке генерального спонсора Премии – Акционерного общества «Россельхозбанк».

Напомним, национальная экологическая премия «Чистый воздух» - это профессиональная награда, которой отметят лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России.

В стратегической сессии в Нальчике примут участие министр природных ресурсов республики Ильяс Шаваев, заместитель председателя РЭД, президент Национальной экологической компании, член НТС ППК «Российский экологический оператор» Сергей Хорошаев, директор департамента общественных связей и внутренних коммуникаций АО «Россельхозбанк» Инна Корягина, региональный координатор всероссийской организации волонтеров-экологов «Делай!», руководитель регионального экологического волонтерства в республике Бэла Батуева, генеральный директор ЗАО «Эрпак» Хусейн Эркенов, президент АНО «Чистая страна» Александр Чекшин, руководитель спецпроектов «Экология» Медиагруппы «Комсомольская правда» Яна Попова, а также представители республиканского Министерства природных ресурсов и экологии, регионального отделения РЭД и общественных экологических организаций.

В ходе сессии участники обсудят комплексную экопрограмму «Зеленый дозор», всероссийский слет волонтеров «Экологическая перекличка-2021», мастер-классы «Экосумки», а также рассмотрят кейсы по переработке макулатуры на бумагу и гофрокартон крупнейшего в регионе завода по переработке «Эрпак».

- «Экологическая перекличка-2021» станет первым эковолонтерским слетом в России и первым собранием нашей организации. Главная задача - формировать новые навыки в сфере охраны окружающей среды, «зеленой» политики, повышать уровень грамотности и культуры обращения с отходами среди молодежи. На слете соберутся волонтеры из 43 регионов страны. В ходе мероприятия будут идти образовательные площадки с лекциями, круглыми столами и тренингами. Также будут организованы воркшопы на темы: «Проблемы утилизации отходов», «Экологическое просвещение», «Раздельный сбор отходов», «Навыки цивилизованного общения с отходами», «Зеленое проектирование», «Эко-стиль» и другие. Итогом станет то, что у нас появится прокаченная команда волонтеров-экологов с готовыми проектами и Стратегия развития на год, - рассказала «КП» региональный координатор всероссийской организации волонтеров-экологов «Делай!» Бэла Батуева.

Комплексная экологическая программа «Зеленый дозор» направлена на создание единого экопространства, где молодежь Кабардино-Балкарии будут обучать навыкам обращения с отходами, прививать ей новые экологические привычки.

- Проблема отсутствия экокультуры в России актуальна как никогда. Тревожное состояние экологии, высокий уровень вырабатываемых ТКО и общая низкая грамотность в вопросах экономии ресурсов – главные проблемы в сфере экологии на сегодняшний день. И эта программа позволит внедрить такие аспекты «зеленых» ВУзов как раздельный сбор отходов (РСО), переработка отходов, систематические эко-уроки, что кратно улучшит отношение населения к вопросам экологии, - сообщил член Общественного совета при республиканском Министерстве природных ресурсов и экологии Аскер Шибзухов.

По его словам, в рамках проекта создадут инновационную выставочную площадку по переработке отходов, которая позволит наглядно показать все пути переработки и лично поучаствовать студентам в данном процессе. Так же ключевым мероприятием станет Слет актива экоотряда «Зеленый дозор», где пройдет обучение волонтеров. Также для юных защитников природы проведут мастер-классы по пошиву поясных сумок из баннеров бывших в употреблении в рамках проекта «Экосумки».

Напомним, что эта Стратегическая сессия пройдет рамках первой Национальной экологической премии «Чистый воздух». Главная миссия Премии состоит в продвижении изменений и усилий по снижению углеродного следа, по спасению природы и климата России. Эксперты будут оценивать вклад регионов России, промышленных предприятий, общественных и научных организаций в экологическую безопасность страны. Для этого в Премии представлено пять номинаций – «Экотехнология», «Экодвижение», «Экорегион», «Экопредприятие», «Эколидер». Еще одна номинация «Экоинициатива» организована для некоммерческих организаций и активистов, которые вносят большой вклад в борьбу за экологию. За все достижения в области очищения окружающей среды будет голосовать народ. Остальные номинации кроме этого будет профессионально оценивать экспертный совет. Итоговое заседание пройдет 6 декабря, где члены жюри оценят шорт-лист участников, попавших в финал. Презентация проектов и церемония вручения премии состоится 17 декабря в Центре международной торговли.

Россельхозбанк — Генеральный спонсор Национальной экологической премии «Чистый воздух — 2021»