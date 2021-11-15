Жителя Нальчика оштрафовали почти на 400 тысяч за комментарий в соцсети

На фото: осужденный за оправдание терроризма Руслан Хагабанов (слева) и совершивший теракт Михаил Жлобицкий (справа)

Молодой человек из Кабардино-Балкарии заступился в интернете за студента из Архангельска, подорвавшего местное УФСБ утром 31 октября 2018 года, за что оказался на скамье подсудимых в роли обвиняемого в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Еще три года назад Руслан Хагабанов из Нальчика поддержал Михаила Жлобицкого, называвшего себя анархистом, в социальной сети «ВКонтакте». Вдохновленный керченским стрелком он привел в действие самодельную бомбу. Сам погиб на месте, ранив трех сотрудников ФСБ. Руслан увидел в теракте особенный смыл и доказывал остальным в интернете, что Жлобицкий не преступник.

Обратим внимание, что после случившегося было заведено больше двух десятков уголовных дел по статье «Публичное оправдание терроризма» из-за высказываний в соцсетях о преступлении Жлобицкого. В том числе и на пользователя из КБР.

Фото: личная страница Руслана Хагабанова в соцсети

Летом 2021 года домой к 23-летнему Хагабанову наведался спецназ. Вместе с обысками прошли профилактическая беседа и запись публичного извинения на камеру.

- Я очень раскаиваюсь и извиняюсь. Надеюсь, мои слова не побудили никого на данные действия, — говорил Руслан.

Но извинениями история не закончилась. Хагабанова взяли под стражу. А 15 ноября 2021 года над ним прошел суд, который признал Руслана виновным и обязал в качестве наказания выплатить штраф в размере 360 тысяч рублей.

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