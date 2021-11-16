10 правил умного шопинга в «черную пятницу»

Фото: Мария ЛЕНЦ.

В этом году «черная пятница» выпадает на четверг и стартует 25 ноября. Однако многие магазины уже сейчас запускают свои распродажи. На этих «предпятницах» скидки могут быть даже больше, чем в официальные дни тотальной распродажи. Так что, если вы запланировали побывать на празднике шопинга, самое время начать составлять план действий.

Эксперты собрали подробную инструкцию, как провести «черную пятницу» так, чтобы не натолкнуться на фейковый дисконт, не потратить лишнего и не купить ненужного. Что важно знать о «черной пятнице» «Черная пятница» - начало традиционных для западных стран рождественских распродаж. В этот день магазины предлагают скидки до 90%.

Россия переняла традицию сравнительно недавно. И у нас распродажи под этим названием могут длиться не один день, а несколько недель и даже месяц. При этом скидочные акции могут меняться каждую неделю. Размер скидок редко достигает 90%. В основном - не более 50%. Из-за пандемии ритейлеры сделали ставку на онлайн-распродажи.

Самые выгодные акции лучше искать именно в интернете. Продавцы делят покупателей на два типа: тех, кто точно знает, что хочет купить, и тех, кто просто хочет что-то купить по выгодной цене или с большой скидкой. В «черную пятницу» продавцам важно привлечь как можно больше покупателей второго типа. Над этим работает армия маркетологов. В то же время нам с вами выгоднее оказаться в числе покупателей первого типа. И нам самим предстоит продумать способы умного шопинга.

Правило № 1. Составьте список покупок

Самый важный этап подготовки. Составьте список покупок по степени значимости. Это задаст ориентир на распродажу и поможет купить действительно необходимые товары. Список должен состоять из двух частей. В первой части укажите краткосрочные цели покупок, во второй - долгосрочные. Для этого надо разобрать шкафы и понять, укомплектован ли у вас базовый гардероб, каких вещей вам не хватает прямо сейчас, а какие точно понадобятся потом. Например, у вас нет зимней куртки или барахлит компьютер, который необходим для работы и учебы. Это можно внести в перечень необходимого. А на весну можно сейчас купить стильные кроссовки или новую сумочку модного дизайнера. «Пятница» - это хорошая возможность совершить многие из своих отложенных покупок.

Правило № 2. Определите бюджет

Решите, сколько вы готовы потратить без ущерба для семейного бюджета. Заранее переведите 80% этой суммы на платежную карту. Остальные 20% лучше держать наличными на случай, если вы не сможете устоять перед особо выгодным предложением в офлайн-магазине. Помните, что «черная пятница по-русски» - это акция на несколько недель. Так что не спускайте все в первые дни.

Правило № 3. Изучите цены

Единственный способ найти идеальную скидку - мониторить цены на разных сайтах. Поэтому прежде, чем начать шопинг, устройте серфинг по интернету или сходите на разведку в офлайн-магазины, изучите цены на интересующие вас вещи, посмотрите каталоги брендов. Иногда продавцы заманивают шопоголиков баннерами с впечатляющими скидками - 70 - 80% от первоначальной цены. На деле может оказаться, что товара либо уже нет, либо его стоимость завысили перед распродажей. Например, продавец предложил 60% скидку на смартфон стоимостью 40 тысяч рублей. В то время как за неделю до «черной пятницы» этот гаджет стоил на 50% дешевле.

Чтобы понять, насколько скидка реальна и как менялась цена на товар, используйте специальные сервисы по отслеживанию цен. Например, для браузеров Chrome, Opera, «Яндекс.Браузера» есть специальное приложение Fetchee, которое может отслеживать цены не только в российских магазинах, но и в торговых точках Европы и США. Достаточно установить приложение и добавлять товары из онлайн-магазинов в лист желаний. Далее приложение будет оповещать вас об изменении цен. Используйте агрегаторы цен («Яндекс.Маркет», «Google Покупки», «Товары@Mail.Ru» и др). Они показывают, в каком магазине цена на товар максимально низкая. Некоторые агрегаторы отслеживают динамику цен за последние полгода. Но стоит помнить, что агрегаторы охватывают не все магазины.

Правило № 4. Составьте маршрутную карту магазинов

Чтобы в дни распродаж не обшаривать все магазины и не терять время, заранее подберите онлайн и офлайн-площадки, которые уже объявили о своем участии в «черной пятнице». Изначально участники российской «пятницы» собирались на сайте blackfridaysale.ru. Сейчас далеко не все они аккумулируют свои предложения на едином ресурсе. Тем не менее, первый агрегатор до сих пор собирает к распродаже сотни ритейлеров. Продажи ритейлеров в «черную пятницу» 39,7 млрд рублей - столько заработали онлайн-ритейлеры в дни распродаж «черной пятницы» (с 27 по 29 ноября) в 2020 году (данные Ассоциации компаний интернет-торговли).

Правило № 5. Начните с люкса

В «пятницу» можно себе позволить купить вещи, которые в обычные дни не по карману. Если новогодние или летние распродажи - это остатки коллекций, от которых магазин хочет избавиться, то во время «пятницы» можно найти универсальные качественные вещи, которые вечно в моде: хорошую обувь, верхнюю одежду, кашемировые свитера.

Начинайте свой шопинг с более дорогих магазинов, на которые давно засматривались. Побалуйте себя парой качественных вещей вместо десятка дешевых из масс-маркета.

Поход в недорогие магазины с кричащими скидками и большим пестрым ассортиментом лучше совершить в последнюю очередь - они незаметно съедают не только деньги, но и силы для продолжения шопинга. Лучше потратить 6 - 7 тысяч рублей на один кашемировый свитер, который выгодно дополнит универсальную базу в гардеробе, чем купить на эти деньги три вязаные кофты, две из которых вы никогда не наденете. Помните, что выгода - это когда вам этот товар нужен даже без скидки.

Правило № 6. Используйте промокоды

Промокод - это комбинация букв и цифр, которая дает право на скидку в интернет-магазине. С помощью таких «тайных шифров» от магазинов в «черную пятницу» можно сделать скидку на товар еще больше или получить подарок. Промокоды есть на партнерских сайтах-агрегаторах, которые можно найти через поисковик. Также в социальных сетях можно отыскать множество сообществ, где выкладывают коды на скидки популярных онлайн-магазинов.

Правило № 7. Избегайте маркетинговых ловушек

Иногда магазин предлагает реальные скидки, но умалчивает, что по выгодной цене он продаёт только несколько экземпляров товара, которые разлетаются в первые часы распродажи. Но ритейлер уже выполнил свою первую задачу - заманил вас в магазин. Теперь, надеясь вас задержать, он предложит несколько других товаров-аналогов и сопутствующие товары. Покупатели ценят товар больше, если ощущают его нехватку. Поэтому в дни распродаж у них повышена импульсивность: действует фактор времени. Суть «черной пятницы» построена именно на этом.

Не забывайте, что дефицит на распродажах по большей части искусственный. И помните, что анекдот - «купи два пуховика по цене трех и получи один в подарок» - это не анекдот, а маркетинговый прием.

Траты в «черную пятницу»

В 2021 году россияне планируют потратить на распродаже в среднем 18,5 тыс. рублей, что на треть больше, чем в 2020 году (13,8 тыс. рублей). Такие данные приводятся в исследовании портала SuperJob. Только каждый седьмой россиянин (14%) считает, что в «черную пятницу» можно купить товары и услуги действительно по сниженным ценам, а 65% россиян не верят в «черную пятницу» и считают ее обманом покупателей.

Правило № 8. Делайте возврат

Если всё-таки вы вошли в раж и вместе с нужным утюгом купили еще и «красивый торшер почти даром», а потом обнаружили, что дома уже два таких, то просто сдайте товар обратно. Купленные по акции незапланированные вещи можно вернуть в обычном порядке. Главное - сохранить чек и не нарушать целостность товара. Помните, что если вещь стала дешевле, это не значит, что она стала нужнее.

Правило № 9. Пользуйтесь кешбэком

Он поможет вернуть часть потраченных на покупки в «черную пятницу» денег. Изучите кешбэк-предложения вашего банка. В среднем себе на счет можно вернуть от 1% до 10% от стоимости покупки. Но есть позиции от партнеров банка, возврат по которым достигает 30%.

Правило № 10. Не берите кредиты

Откладывайте деньги на «черную пятницу» заранее. Так распродажное безумие пройдет легче для бюджета. Продавцы на распродажах активно привлекают к своим акциям и банки, которые готовы предоставить финансовую помощь всем участникам распродаж. Конечно, не бесплатно. Не берите кредиты на «черную пятницу» в надежде, что скидки отобьют проценты. Не отобьют. Ведь в данном случае «сэкономил» не равно «заработал».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Магазины сделают все, чтобы покупатели почувствовали себя счастливыми и уверенными в том, что покупают дешево. Главное - подойти к их предложениям с умом и логикой. Ведь распродажи «черной пятницы» - это не гарантированные подарки, а, скорее, лотерея. Так что необходимо приложить некоторые усилия, чтобы получить скидки и сделать покупки максимально эффективно, экономно и с удовольствием.

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