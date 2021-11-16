На Ставрополье 16 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За сутки от коронавируса скончалось 43 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 511 человек. Число зараженных за весь период пандемии достигло 105630. «КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом.

Антилидером в этом списке оказался краевой центр. Там, за сутки заболело 95 человек. В Георгиевском округе – 41.

В Кисловодске за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 31 жителя. В Благодарненском, Буденновском районах по 30 человек в каждом. В Ипатовском округе заразилось 29 человек.

В Ставропольском крае за весь период пандемии скончалось 4683 человека. За сутки скончалось 43 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

- Вакцинация – самый действенный способ уберечь себя от тяжелой болезни. Берегите себя и своих близких! – обратился губернатор региона к землякам, в очередной раз призвав сделать прививку от коронавируса.

Тем временем за сутки 7453 человека за вчерашний день получили первый компонент вакцины. 4511 человек за сутки получили второй компонент вакцины.