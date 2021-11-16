Мужчина пять лет спаивал и истязал семейную пару, пока не убил их дочь на глазах матери

Ашамаз Ш.

В Кабардино-Балкарии в суд передали дело о жестоком убийстве 9-летней девочки, которое обнажило жуткую семейную драму. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

- Это, конечно, трудно представить, но жили они все вместе, в одном доме. Отец и мать детей, а также их якобы отчим, - рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Ашамаз Ш. пришел в семью в 2016 году и сразу подселился к ним. Днями напролет мужчины пили, а когда хмелели - обвиняемый начинал кошмарить всех домочадцев. В течение пяти лет шестеро детей, их мать и отец регулярно терпели унижения из-за стремления человека с улицы показать свое физическое преимущество. Гость в зависимости от настроения то избивал супругов, то накидывался на их детей, то колол или слегка резала кого-то из них ножом.

У детей нашли множественные ушибы

6 июля 2021 года между 9-летним ребенком потерпевших и гостем произошел конфликт. Девочка не признавала Ашамаза отцом и отказывалась повиноваться. За что мужчина в очередной раз ее избил. Тогда пострадавшая попыталась найти защиту в лице матери, вернувшейся с работы, и это еще сильнее раззадорило мужчину. На глазах женщины он стал бить ее дочку головой об пол, из-за чего она потеряла сознание. Ребенка не стали приводить в норму, а просто положили в кровать спать. На утро родители обнаружили, что девочка умерла.

Поначалу взрослые пытались выставить смерть за несчастный случай, но следователи заподозрили неладное.

- На теле девочки были локализованные травмы, не характерные для падения с дерева. Обычно люди, которые упали с высоты, ушибают спину, руки или грудь. Но невозможно при этом получить телесные повреждения в виде разбитых губ. Вдобавок были множественные синяки на теле. Когда это было обнаружено, в ходе беседы со свидетелями следователи установили истинную картину происшествия, - рассказывали "КП-Ставрополь" в пресс-службе СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

Ашамаз Ш.

Ашамаз Ш. обвиняют в жестоком убийстве малолетней и истязании всей семьи. Параллельно идет расследование по делу, заведенному в отношении сотрудников органов профилактики, которые не учли обстановку в доме. Еще до смерти ребенка было известно, что семья относилась к категории неблагополучных, но превентивных мер к ней не принимали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судимый и безработный: что известно об отчиме, жестоко убившем 9-летнюю падчерицу

После смерти школьницы в Нальчике возбуждено два уголовных дела [подробности]