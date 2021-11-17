На Ставрополье 17 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Свыше 960 тысяч ставропольчан уже сделали прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 517 человек. Число зараженных в крае достигло 106147. За вчерашний день скончалось 44 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Всего за весь период пандемии в регионе скончалось 4727 человек. Победить болезнь за сутки смогли 503 человека. За весь период пандемии – 80913.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в этом топе снова стал Ставрополь.

Так, в краевом центре за сутки заразилось 96 человек. В Георгиевском округе – 47, в Буденновском – 45, в Петровском – 30, в Кировском – 27, в Ипатовском и Советском округах по 25 в каждом!

В Лермонтове, Новоселицком районе, Изобильненском, Грачевском, Андроповском и Александровском районах и округах за сутки не выявили ни одного случая заражения.

Тем временем в Ставропольском крае продолжается вакцинация против COVID-19. Свыше 960 тысяч ставропольчан сделали прививку. По словам губернатора региона, путь к формированию коллективного иммунитета в крае пройден уже более чем наполовину.

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